Denuncia que le operaron mal el pene: "Me quedó al costado del cuerpo"

Un hombre jujeño denuncia que le operaron mal el pene tras una infección y producto de la mala praxis asegura que el miembro le quedó mal y ahora orina para un costado o para arriba.

Hugo Chauque es de Jujuy y hace dos años se sometió a una operación en el hospital Pablo Soria que aparentemente no salió como lo esperaba.

"El órgano me quedó mal, al costado del cuerpo y eso me genera dificultades porque orino para el costado o para arriba. No está bien direccionado, no está normal”, dijo a TodoJujuy.com.

El hombre pide ayuda porque padece otras enfermedades y subsiste con una pensión no contributiva de $4500. “Me dicen que no hay urólogos y me mandaron al Ministerio. Si me solucionan el tema, me voy a mi casa tranquilo ”, finalizó.