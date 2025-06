Cuántos feriados le quedan a junio y cuáles son los próximos del año

feriados 1.PNG Julio, agosto y septiembre traen nuevos feriados patrios y jornadas no laborables que permiten planificar escapadas.

En agosto habrá uno de los últimos fines de semana extra largos del año: el viernes 15 es día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, un feriado trasladable que en 2025 no se mueve de su día original. Septiembre no tendrá feriados ni días no laborables.