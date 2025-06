Banco Nación: regresa hoy con la promoción más esperada para jubilados

Con la plata que cada vez alcanza menos y los medicamentos que no paran de subir, cada ahorro cuenta. Por eso, el Banco Nación decidió relanzar una promoción que muchos jubilados estaban esperando: todos los lunes, quienes cobren su haber en el banco podrán acceder a un 10% de descuento en farmacias .

Más la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. Y lo mejor: hay reintegros que pueden llegar a los $10.000 por mes. La promoción ya está activa y se extenderá hasta el 30 de junio. Es una oportunidad concreta para quienes necesitan comprar remedios o productos de cuidado personal y sienten que no les alcanza con lo que cobran. La condición es simple: pagar con las tarjetas del banco y hacerlo desde la app MODO BNA+ .

Puede parecer un detalle, pero para muchos jubilados esta ayuda hace la diferencia. El reintegro no es inmediato, pero llega directo a la cuenta del banco en un plazo de hasta 30 días. Y lo importante: no hace falta hacer ningún trámite extra, todo se acredita automáticamente si se cumple con las condiciones.

Pero hay un dato clave: no sirve pagar con saldo de la cuenta ni con otras billeteras. El descuento solo se activa si usás MODO BNA+ , que está dentro de la aplicación oficial del banco. Para muchos jubilados que todavía no se llevan del todo bien con la tecnología, puede parecer complicado, pero en realidad es bastante sencillo de usar, y el banco suele ofrecer asistencia para activar y manejar la app.

En cuanto al reintegro, se acumula mes a mes y tiene un tope de $10.000 por cliente, sin importar cuántas tarjetas del banco tenga la persona. Se considera el número de CUIT, así que aunque se usen varios plásticos, el límite mensual no cambia.

Un respiro para quienes más lo necesitan

Comprar remedios no es opcional. Muchos jubilados tienen tratamientos crónicos, y otros necesitan medicamentos de forma regular para poder mantener su calidad de vida. Por eso, un 10% de descuento, aunque no parezca mucho, puede ser un alivio importante. Y si encima se puede pagar en tres cuotas sin interés, la posibilidad de organizarse y no desbalancear el mes es aún mejor.

Este beneficio se transforma en un aliado silencioso. No hace ruido, no sale en cadena nacional, pero está ahí, al alcance de quien lo necesite. Y es válido en todo el país, en farmacias que estén adheridas al programa. El banco no se encarga de los productos ni de los precios, pero sí del descuento, y eso ya es algo.

Los lunes, entonces, pueden ser una buena oportunidad para hacer esas compras que se vienen postergando. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos, el reintegro llegará sin vueltas y se depositará en la misma cuenta donde se cobra la jubilación.

La medida rige para las farmacias del todo el país. Foto: Santiago Tagua/MDZ Este beneficio está pensado para personas que cobren su jubilación en una cuenta del Banco Nación. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Consejos prácticos para aprovecharlo

Antes de salir de casa, es importante verificar que la farmacia donde se piensa comprar esté dentro del programa. Esa información se puede consultar online. También conviene asegurarse de tener activada la app BNA+ y saber cómo se usa MODO BNA+, ya que el beneficio depende de eso. Si no se paga por ese canal, el descuento no aplica.

Otro punto clave es guardar el comprobante de la compra. Aunque no es necesario presentarlo en ningún lado, siempre es bueno tenerlo por si surgen dudas sobre el reintegro. Y si por algún motivo no llega en el plazo previsto, se puede hacer el reclamo directamente al banco.

Este tipo de iniciativas, aunque no solucionan todo, marcan una diferencia. Porque en medio de tantos ajustes y aumentos, recibir una ayuda concreta, sin trámites ni complicaciones, es algo para valorar.

El Banco Nación lo sabe. Y por eso, durante todos los lunes de junio, vuelve a estar al lado de los jubilados, con una mano que ayuda a cuidar lo más importante: la salud y el bolsillo.