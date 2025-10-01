Atención amantes de la ciencia: cuándo y dónde funcionará el gran laboratorio abierto que prepara el Iscamen
El Iscamen cumple 30 años y prepara una jornada de ciencia y biotecnología para que todos conozcan las tareas del organismo. Los detalles.
El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) celebra 30 años de actividad en la provincia y lo festejará con una jornada sobre ciencia, tecnología e innovación en el agro y la salud, una especie de laboratorio abierto al público. El encuentro está pensado para que la comunidad conozca de cerca las investigaciones del organismo.
La jornada de ciencia del Iscamen
El viernes 3 de octubre, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, el Iscamen celebrará su 30 aniversario con una jornada abierta y gratuita dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación aplicadas al agro y la salud.
La actividad se desarrollará de 9 a 17 e incluirá paneles de Agtech, comunicación agrícola y microcharlas sobre identificación de insectos, trampas inteligentes, planificación agrícola basada en datos y nuevas técnicas de control del mosquito del dengue, entre otras temáticas.
30 años al servicio de la sanidad agropecuaria
El Iscamen fue creado el 4 de octubre de 1995, a través de la Ley 6333 de la Legislatura provincial, que declaró de interés la protección fitozoosanitaria en Mendoza. Desde entonces, la institución garantiza la calidad de la producción frutihortícola, permitiendo a la provincia competir en mercados internacionales de alto nivel.
A lo largo de estas tres décadas, el organismo ha sido pionero en el uso de tecnologías innovadoras para el control de plagas. Entre sus hitos se destacan la incorporación de la técnica del insecto estéril para combatir la mosca del Mediterráneo y el Aedes aegypti, el desarrollo de controladores biológicos, la promoción del uso de feromonas, la educación comunitaria y el reciclado de envases fitosanitarios.
Ciencia y tecnología para un agro sostenible
La incorporación de inteligencia artificial, drones, sensores, biotecnología, sistemas de georreferenciación y software de análisis de datos está transformando la producción agrícola. Estos recursos permiten mayor eficiencia, sustentabilidad y mejor toma de decisiones. En este marco, el Iscamen asume el desafío de continuar a la vanguardia, honrando su historia y proyectándose hacia el futuro.
Programa de actividades
- 9 -Prof. Gustavo Capone: La historia de la producción agrícola de Mendoza y el control de plagas.
- 9.50 -Mgter. Gabriela Tallarico: Agtech e innovaciones tecnológicas para una agricultura sustentable.
Paneles temáticos
- Tecnología aplicada al agro y al control de plagas (con el equipo de Tecnologías de Iscamen).
- Comunicación agrícola (con periodistas especializados en el agro).
- Miniexposiciones (hasta las 17:00): insectos benéficos y control biológico, identificación de insectos, trampas inteligentes, planificación agrícola con base en datos, técnica del adulto, entre otros.