Anses: quiénes quedaron fuera del aguinaldo en junio y cuál es la razón

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa con el cronograma de pagos de junio, que incluye el aumento por movilidad, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo . Sin embargo, algunas prestaciones no acceden a este último beneficio por no ser consideradas haberes previsionales dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

AUH, AUE y SUAF, excluidos

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no reciben aguinaldo porque no cobran haberes previsionales. No obstante, sí pueden acceder a otras asistencias como la Prestación Alimentar, la Ayuda Escolar Anual y el Plan 1000 Días, si cumplen con los requisitos correspondientes.