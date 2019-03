Algarrobos en Ciencias Agrarias, en homenaje a desaparecidos

La UNCuyo cerró la semana de actividades dedicadas a la conmemoración por el Día de la Memoria en la Facultad de Ciencias Agrarias. Este lunes 25 a las 12 se realizó un acto en el cual se plantaron tres algarrobos en homenaje a personas que pertenecían a la comunidad de la FCA y que desaparecieron en manos de los militares durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de Omar Masera Pincolini, quien al momento de su desaparición se desempeñaba como docente de la Cátedra de Fruticultura, y de los estudiantes Elsa Becerra Issa y Rubén Arias.

En honor a ellos se colocó además una placa que dejó inaugurado el Espacio de flora nativa por la memoria, la verdad y la justicia, ubicado frente a la entrada del Jardín Botánico de la Facultad.

Alejandro Tonolli, docente de la cátedra de Agroecología, quien guió el desarrollo del acto, explicó que se eligieron algarrobos porque es "la especie mendocina emblema de resistencia a la escasez hídrica y de nuestro monte". Y agregó: "De ahora en más ellos representarán a los desaparecidos de nuestra Facultad, nos recordarán a diario el camino andado y permitirán la expresión de la diversidad de pensamientos en nuestra institución".

A su turno, el Vicedecano Joaquín Llera dijo que "todas estas historias nos afectan, pero lo más importante es decir nunca más". Y concluyó: "Pedimos justicia para que esto no vuelva a pasar y verdad para conocer todo lo que pasó”.

Alicia Gago, compañera de curso de Elsa Becerra, dijo que era un ser de luz y generoso. Además pidió que esta historia no se repita nunca más.

Luego, el secretario de Extensión de la FCA, Hugo Galiotti, y el coordinador del programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNCuyo, Leandro Ortega, descubrieron la placa que dejó inaugurado el espacio que ahora alberga tres nuevos ejemplares de algarrobo en honor de Masera Pincolini, Becerra y Arias.

Historias de la represión en la FCA

Sobre el final del acto, tomaron la palabra ex docentes y ex alumnos de la Facultad que expresaron sus sentimientos respecto a la represión y a las historias que nutrieron sus vivencias en esos años. “Esto es un delito de lesa humanidad y estamos acá para hacer memoria, porque sin memoria los pueblos no van hacia adelante”, expresó Bruno Cavagnaro. Mientras que Cristobal Sola aseguró que “es muy valioso estar acá, reafirmando este reclamo unánime de memoria, verdad y justicia”.

Por último, Oderico “Quito” Brusadin remarcó que "por primera vez la Facultad hace un reconocimiento a los compañeros". Y afirmó: "Creo que todos los desaparecidos se merecen este reconocimiento. Pudimos participar en la Universidad, incorporar el gobierno cuartipartito, cambiar planes de estudio y profesores. Participamos en la historia de la Universidad y eso es muy valorable”.

También hizo uso de la palabra Nino Bonoldi, en representación del Espacio para la Memoria que nuclea a los organismos de Derechos Humanos de toda la provincia.“Los compañeros son como árboles. Desaparecieron pero con los años vemos volver retoños de estos árboles. Atendamos a este llamado de la naturaleza, cuidemos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, dijo Bonoldi, quien además es miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza.

Para cerrar el acto, se abrió un espacio de escucha activa en el cual hablaron la estudiante Aldana Guevara, integrante de la agrupación Martín Fierro, y la docente Iris Peralta, entre otros.

En representación de la UNCuyo asistió además Dolores Lettelier, secretaria académica de la Universidad. Mientras tanto, por la FCA también estuvieron presentes David Martín, secretario administrativo-financiero, y Matías Venier, secretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de la Comunidad.