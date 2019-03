El balance tras el debut del Metrobus: "Nos tenemos que habituar"

El Metrobus de Godoy Cruz comenzó este lunes con su prueba piloto a partir de la cual busca agilizar el transporte público por calle San Martín.

La directora de Planificación y Proyectos Especiales de la secretaría de Servicios Públicos, Lía Martínez, hizo un balance de la jornada inaugural en “Cambio de Aire”, por MDZ Radio.

- ¿Cómo se vivió la primera jornada del Metrobus de Av. San Martín?

- Fue una prueba piloto para ver cómo será la circulación de los distintos tipos de buses, porque hay algunos de ellos que ingresan al Metrobus pero luego deben salir para seguir su recorrido. También para ver con las empresas aspectos del proyecto pero que pueden cambiar con los coches circulando.

- Ha habido muchas quejas de comerciantes de calle San Martín, ¿las tuvieron en cuenta?

- La municipalidad de Godoy Cruz mantuvo reuniones con con vecinos de las zonas con más quejas resolviendo los problemas que manifestaron para hacer la adaptación a una infraestructura nueva. Como en todo, cuando uno incorpora una infraestructura que no existía en la Ciudad el problema es que todos nos tenemos que habituar: el conductor de coche particular, usuarios del transporte público, choferes, áreas de Tránsito, etc.

Tenemos como antecedente en Argentina los Metrobus de CABA. Este proyecto estuvo consultado con técnicos de Buenos Aires.

- Pero la Av. 9 de julio porteña es mucho más ancha. ¿Acá puede ser un inconveniente?

- La demanda de una calle la puedo prever por flujo vehicular (cuántos coches quieren circular por ahí ) o la cantidad de gente que se puede mover por ella. Nosotros vemos una mejor capacidad de transportar personas priorizando el transporte público; gente que antes no lo elegía por ser lento, ahora sí lo elige, como en el caso del Metrotranvía, por su agilidad en días hábiles y horarios punta.

Es un cambio cultural de fondo que tiene esta infraestructura porque ordena el tránsito.

- ¿Ampliarán el Metrotranvía a otros puntos?

- A largo plazo la idea es ampliar el Metrotranvía en el eje que conecta Guaymallén con la UNCuyo, pero son inversiones costosas que llevan su tiempo. También por el crecimiento poblacional que muestran Luján y Maipú son puntos de interés para la ampliación.

La entrevista completa con Lía Martínez en Cambio de Aire, por MDZ Radio: