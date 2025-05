Pasajeros aseguran que los viajes gratis con la app de BNA+ no funcionan

La semana pasada el Banco Nación lanzó una promoción para viajar gratis del 22 al 31de mayo en colectivo utilizando la billetera digital y el sistema QR. Sin embargo, los pasajeros aseguran que no funciona.

Desde la institución anunciaron que la nueva herramienta digital iba a permitir que, hasta fin de mes, quienes abonen sus pasajes de colectivo con código QR desde la app BNA+ reciban un reintegro completo.

Para pagar el colectivo hay que generar el Qr en la aplicación del Banco Nación.

Esta medida debería funcionar en las líneas de colectivos habilitadas y ofrece hasta seis viajes diarios con bonificación total durante ese período.

Pero desde su implementación algunos usuarios del transporte público reportan fallas en el sistema y día a día suman más denuncias.

"El BNA+ ofrece un servicio que no funciona SUBE

Hermoso todo. Siempre a la vanguardia, siempre triunfando", escribió un usuario de "X".

"Sabes algo del Pago de bondis con QR, hoy

Me tome dos y me dicen que no funciona.. ( hoy promo con BNA) .. los colectiveros no saben generarlo o no esta activo..?", agregó otro pasajero indignado en las redes.

Cómo usar la promoción de BNA+

Para acceder al beneficio, es necesario tener instalada la app BNA+ en el celular y contar con saldo positivo en la cuenta. El sistema genera un código QR único por cada viaje, por lo que no sirve hacer capturas de pantalla ni utilizar un mismo código varias veces.