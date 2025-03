Banco Nación: comprá maquillaje y perfumes 20% más barato con esta promo

Los productos de belleza suelen ser costosos, ya sea un perfume importado, una base de alta cobertura o un labial de larga duración, los precios pueden resultar un peso al bolsillo. Sin embargo, Banco Nación trae una promoción exclusiva para sus clientes que les permitirá ahorrar en la compra de maquillaje y perfumes.

A través de MODO BNA+, quienes abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA podrán acceder a un 20% de reintegro y 6 cuotas sin interés en una selección de comercios adheridos. Esta es una oportunidad ideal para renovar el neceser de maquillaje o comprar ese perfume que siempre quisiste tener.

Banco Nación tiene disponible una promoción que permite ahorrar en la compra de maquillaje. FOTO: archivo.

¿En qué comercios es válida la promoción y hasta cuándo?

Banco Nación lanza esta promoción exclusiva para quienes compren en Farmacity, Get The Look y Simplicity todos los viernes, sábados y domingos desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril de 2025. Para acceder al beneficio, es necesario realizar el pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA a través de MODO BNA+.

Para realizar la compra y aprovechar el descuento en maquillaje y perfumes, solo es necesario escanear el código QR de MODO BNA+ y seleccionar como medio de pago la tarjeta de crédito BNA. Los clientes podrán ver reflejado el reintegro directamente en su cuenta bancaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días hábiles posteriores a la transacción.

Si estás buscando renovar tu kit de maquillaje o darte el gusto con un perfume especial, o, incluso, hacerle un regalo especial a una amiga, pareja o familiar, esta promoción de Banco Nación es una oportunidad única para hacerlo con descuentos y cuotas sin interés y, de esa forma, cuidar el bolsillo.