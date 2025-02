Cómo se gestó y cuánto cuesta el festival de la Vendimia y los shows departamentales con impronta privada

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 tiene una impronta austera, según el Gobierno, y por eso, por ejemplo, le quitaron una repetición del espectáculo artístico. Igualmente hay costos que se elevaron a casi tres veces más que el año pasado. Los municipios no siguieron la misma línea y organizaron festivales particulares, muchos de ellos "enganchados" a las vendimias locales y, en ese sentido, erogarán importantes cifras para la organización. Este año los eventos vendimiales municipales se enmarcan en festivales que tienen como denominador común la presencia de reconocidos artistas pero también la gestión de una productora privada que toma relevancia.

Este año la Fiesta Nacional de la Vendimia viene con una novedad: habrá tercera noche, pero sin repetición del espectáculo de la Vendimia y con gestión privada de un show musical. Es decir, a diferencia de otros años, no se realizarán dos repeticiones de la performance de los artistas. Si bien para la noche del lunes se confirmó la presencia de Q'Lokura y Ke Personajes, la organización de ese evento responde a la productora Beatbox y no a Cultura del Gobierno de Mendoza.

Costos

El Gobierno de Mendoza anunció semanas atrás la licitación para contratar el servicio de montaje estructural del escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 y otros eventos del calendario vendimial. El presupuesto destinado es de $830 millones, lo que implica un costo casi tres veces mayor respecto de lo que se gastó el año pasado en las obras para levantar la infraestructura que servirá también para que la productora privada Beatbox gestione el show de la "nueva" tercera noche.

En ese evento se utilizará el escenario, luces, sonido y toda la técnica e infraestructura contratada por el Gobierno de Mendoza, que se quedará con el 20% de la recaudación de esa "tercera noche". Otro aspecto a destacar es el valor de la entradas que tendrá el espectáculo que viene a suplantar la tradicional tercera noche de Vendimia ya que los costos van desde los 15 mil pesos a los 90 mil pesos. Al ser consultados por el acuerdo económico entre el gobierno provincial y la empresa, se dio a conocer que el 80% de ganancia queda para la productora Beatbox y un 20% que se queda la provincia. "El acuerdo con la productora tuvo un proceso previo de unos meses, donde la Subsecretaría de Cultura se reunió con distintos productores que producen en Mendoza. Recibimos distintas propuestas y se determinó justamente que la noche del lunes toquen Q'Lokura y Ke Personajes ya que esos artistas tienen un fuerte respaldo durante la temporada 2025 en distintas ciudades y festivales de la Argentina. Ese segmento ha sido uno de los que más tickets ha venido cortando", expresó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

La productora elegida por el Gobierno

El nombre de la productora Beatbox viene sonando desde hace meses y tomó relevancia en el calendario vendimial de este año ya que "se metió" en la gestión de eventos que otros años respondían a la gestión pública de los municipios y el gobierno de Mendoza.

La novedad de la noche de cumbia que se realizará en el Teatro Griego Frank Romero Day y la presencia de artistas "repetidos" que se presentarán en algunas vendimias departamentales despertó algunos interrogantes. En el caso del show que tendrá lugar el lunes 10 de marzo, la particularidad es el valor diferenciado de las entradas y el uso que realizará la productora de todo el montaje financiado por el Gobierno de Mendoza.

La "tercera noche" será de gestión privada

Pero no es el único evento de esa productora ya que el nuevo festival denominado “Las Heras: Música y Vendimia” que se realizará los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de febrero en el predio ubicado en calle Pescadores y Acceso Norte, también responde a esa empresa. En esa oportunidad, se presentarán decenas de artistas en escena entre los que se encuentran: La T y la M, Nocheros, Kapanga, Viejas Locas, Ulises Bueno, Los Playeros, entre otros. Al ser consultados por la organización y los costos que tendrá el mismo, desde el Municipio de Las Heras aseguraron que serán asumidos por la productora Beatbox mientras que el municipio solo colaborará con la logística referida al tránsito y difusión del evento.

Los costos de los shows en los municipios

Las vendimias de Maipú, San Rafael, Las Heras y la Ciudad de Mendoza, contarán con un despliegue de artistas inusual comparado con años anteriores y se suman a la tradición de otros municipios como Rivadavia que desde hace años organiza eventos con gran concurrencia de gente.

Los festivales y la presencia de los artistas del momento en los festejos vendimiales departamentales son un denominador común en este inicio del 2025. Si bien, desde los municipios comenzaron hace días con la difusión de los eventos poco se sabe sobre los costos que tendrá la organización de los mismos y al ser consultados, prefieren no brindar precisiones y expresan que están en busca de sponsors que puedan financiar el gasto.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza tendrá su Fiesta de la Vendimia el viernes 7 de febrero en el Parque Cívico y, además, habrá una segunda noche que contará con el show de Abel Pintos. Según fuentes del municipio, el costo estipulado para ambas noches es de $340 millones. "La mitad se va a financiar con aportes de los privados y la otra mitad corresponde a la municipalidad", explicaron.

En el caso de la Municipalidad de Maipú, el Festival del Malbec y el Olivo se realizará del 13 al 16 de febrero en el Teatro Griego del Parque Metropolitano y contará con la presencia de Diego Torres, Ulises Bueno, Los Playeros, La Klave, Gauchito Club, Pasado Verde, entre otras. MDZ consultó a autoridades del municipio sobre los costos de la organización y caché de los artistas pero no quisieron brindar un número. "Estamos trabajando en una estructuración de costos que incluye el apoyo empresarial no solo en aportes de imagen, difusión y colaboración, sino también en contribuciones económicas. Sumado a la venta de entradas del festival, esto nos permitiría alcanzar un equilibrio con las cuentas públicas", dijeron pero no precisaron cuál sería el costo del festival.

El departamento de Las Heras tendrá su Fiesta de la Vendimia el día 31 de enero en el Parque de la Niñez. Según informaron desde el municipio, el costo del evento asciende a los $220.000.000 pero no es el único acontecimiento vinculado a los festejos vendimiales ya que días después, más precisamente el 14 y 15 de febrero se realizará el Festival Alta Montaña en Uspallata con un presupuesto aproximado de $150.000.000. El nuevo festival denominado “Las Heras: Música y Vendimia” que se realizará los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de febrero en el predio ubicado en calle Pescadores y Acceso Norte contará con decenas de artistas en escena entre los que se encuentran: La T y la M, Nocheros, Kapanga, Viejas Locas, Ulises Bueno, Los Playeros, entre otros. En ese caso, la organización y los costos serán asumidos por la productora Beatbox y la Municipalidad no realizará un aporte económico.