Se va: la oferta que se retira y no te podés perder con Banco Nación

Con el fin de febrero, Banco Nación retira de su cartera de promociones una oferta imperdible para quienes buscan disfrutar del turismo y la recreación con importantes descuentos. Si sos de los que aprovechan cada beneficio bancario para ahorrar, esta es tu última oportunidad para acceder a una promoción exclusiva que deja de estar vigente en las próximas horas.

Con Banco Nación se puede ahorrar en parques acuáticos. FOTO: archivo.

Últimas horas para aprovechar descuentos en turismo y recreación

Si estabas planeando una escapada o alguna actividad recreativa por el fin de semana largo, Banco Nación tiene un beneficio que no podés dejar pasar: un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en diversas opciones de entretenimiento. Esta oferta aplica a parques acuáticos, salas de juego, paseos y excursiones, permitiendo ahorrar a la vez que se disfruta al máximo.

El tope de reintegro en este rubro es de $20.000 por mes, una ventaja clave para quienes buscan ahorrar en sus gastos sin resignar momentos de ocio. Sin embargo, este beneficio exclusivo tiene las horas contadas, ya que con el cierre de febrero se dará de baja la cartera de promociones del mes de Banco Nación, aunque en marzo se renovará.

Si todavía no utilizaste este beneficio, no dejes pasar la chance de hacerlo antes de que finalice la promoción. Por último, consultá en la web del Banco Nación o en sus canales oficiales para conocer más detalles y asegurarte de no perder esta oportunidad única de ahorrar mientras te divertís.