Literatura infantil, rock y los 60 años de Mafalda: así avanza la Feria del Libro en Mendoza

La Feria del Libro brindó este domingo numerosas propuestas que llenaron de letras y magia el Espacio Cultural Le Parc. Además, los stands de las librerías y editoriales recibieron al público atendiendo consultas y vendiendo libros de diferentes temáticas con excelentes ofertas que presentan este año.

“Letras de Cuyo” puede visitarse hasta el domingo 6 de octubre, de 16 a 22. Toda la programación puede ser consultada en la página de Cultura.

Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Lunes con grandísimas propuestas

Este lunes estarán Fabián Galdi y Gonzalo Ruiz con “Papi, ganamo el Mundial”; Andy Elías con “El viaje a otro lugar” y Luis Mey con “Curabichera”. También nos acompañarán los escritores Jorge Enrique Oviedo que presentará un libro sobre Di Benedetto y el cine, y Felipe Pigna que festejará los 20 años de su obra “Los mitos de la historia argentina”.

Así fue el domingo en la Feria del Libro

La apertura de la jornada fueron los talleres de Mara Gassibe de “Cultura popular, potencia del arte y narraciones en vivo” y otro, muy convocante para los chicos de Pintura Infantil.

También, estuvieron “Las cajitas Lambe Lambe”, que son un gran atractivo para grandes y chicos, y que tienen la particularidad de presentar el teatro en pequeño formato, es según los propios artistas, el teatro más pequeño del mundo. Se trata del montaje de una obra dentro de una caja, donde los espectadores observan desde una abertura, se ponen audífonos y se baja el telón. Al otro lado, el actor manipula varillas, marionetas y objetos en miniatura, dando vida a un pequeño y maravilloso espectáculo con una duración de entre dos y cinco minutos.

Natalia Luis y Rosana Aguerregaray, presentaron “En tiempos de epidemias: salud y servicios sanitarios”, editado por Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. El libro trata sobre el estado sanitario de la provincia de Mendoza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Según cuenta Aguerregaray “surgió en el 2019, a partir de la pandemia de COVID y empezamos a ver que había muchas similitudes en el tipo de enfermedades, las medidas que se establecieron desde el gobierno, cómo habían diferentes discursos circulando en relación a la vacunación y demás”. Por su parte Natalia Luis refirió “Me parece que participar en la Feria del Libro es una instancia que enriquece mucho más porque es una manera de divulgarlo y que llegue más a toda la población y que no solamente quede asociado a un sector académico”. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Y, Juan Augusto Laplacette presentó el libro “Noche de perros”, publicado por Pez Menta Ediciones en Mendoza. Se trata de un libro – álbum que tiene ilustración y textos dirigidos a niños y niñas de todas las edades y también para adultos, porque justamente en el juego entre textos, imágenes e ilustraciones, hay humor. Es una historia que cuenta de una manera bastante teatral, un conflicto entre dos adultos. Uno que quiere entrar a un teatro con su perro y no lo dejan. A partir de eso se genera todo un diálogo cómico y con un poco de locura.

Sobre su experiencia en el campo de la literatura infanto- juvenil, el autor remarcó “Yo trabajo para las infancias en distintas áreas. Mi profesión es la psicología, soy psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y me especialicé en niños, entonces trabajo en clínica con niños y sus familias y en prevención también. Entonces, desde ahí, fui armando distintos enlaces con otras áreas. En este caso, el de escribir e ilustrar libros me permite un espacio muy diferente de juego y acercamiento a la infancia. Y también como un alcance mayor, porque como psicólogo puedo atender una cantidad limitada de pacientes, pero con los libros y las historias uno puede llegar a un montón de lugares”. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

En el día de la conmemoración de los 60 años de Mafalda, la creación mundialmente conocida del autor mendocino Joaquín Lavado, “Quino”, la Municipalidad de Godoy Cruz presentó la 27° edición del Certamen Letras Jóvenes: Mafalda. Convocatoria de la que participaron personas de entre 9 y 24 años.

En la oportunidad se hizo la entrega de diplomas a los 12 ganadores y se realizó el relanzamiento de la Plataforma Leer, que es una plataforma de promoción de autores mendocinos que incluye la antología de Letras Jóvenes.

A su vez, la Subsecretaría de Cultura realizó un Concurso sobre Mafalda con el público presente, en donde cada ganador recibió dos ejemplares de libros de Quino y un premio mayor con la edición especial de “Toda Mafalda”. ¿Cuándo apareció Libertad en la tira? ¿Cómo se llaman los cinco amigos de Mafalda? ¿Qué comida no le gusta a Mafalda?, fueron algunas de las preguntas que los visitantes respondieron con alegría para recibir los premios.

Otra de las actividades destacadas fue la presentación, a cargo de Fabián Sevilla, de Juan Manuel Montes, ganador del Certamen Vendimia en categoría Juvenil con su ejemplar “Hasta siempre, hasta recién”. Montes, fue ganador en la misma categoría hace cinco años y obtuvo además una mención en cuento hace quince años. Ha publicado también, “La soledad de los héroes” (con mención del Vendimia, 2008), “Relatos desde Liliput” (Macedonia Ediciones, 2012), “Márgenes de la microficción” (Macedonia Ediciones, 2018), “Manojo de palabras” (Bambalí, 2018), “Abrevedero” (2019) y “Modo Flash” (Quipu, 2020).

Por su parte, el departamento de San Martín presentó “Terciopelo Cabalgado de la Noche”, Fernando Toledo a cargo de esta propuesta manifestó: “Ese es el nombre del espectáculo poético-musical, que me ha permitido, por primera vez, hacer un espectáculo para homenajear a los poetas mendocinos. Una parte de mi tarea de tantos años ha sido un poco esa, difundir la tarea de autores mendocinos, no solo la propia, a través de revistas, a través del Festival Internacional de Poesía que hemos hecho tantas veces”.

En este sentido, agregó: “En esta ocasión lo que hicimos junto con el músico Charly Giordano fue armar un espectáculo, un espectáculo que combina la poesía y la música y nos permite hacer un recorrido por varios poetas contemporáneos de Mendoza. Y eso nos ofrece un paisaje, un paisaje presente de esa poesía mendocina combinada con la música de Charly”.

Además, Toledo declaró que “este nombre que no es casual, es el nombre de uno de los últimos poemas de Fernando Lorenzo, uno de los poetas señeros de Mendoza, es un verso de uno de los poemas de él, así que me parecía un motivo excelente como título para ofrecer esa invitación, para que la poesía sea una especie de Terciopelo Cabalgado de la Noche”.

Así, el autor señaló que “también se trata de un homenaje a este gran Fernando Lorenzo. Por supuesto, porque no es que lo elegí porque sí tampoco, además de haber sido quizás el poeta más importante que yo tuve la oportunidad de conocer, este año se están cumpliendo 100 años de su nacimiento, así es que la cuestión no es para nada casual y los poemas de Fernando siempre son una invitación para leer, releer y leer en voz alta, que no es una manera común de leer, pero me parece, por lo que hemos visto en presentaciones anteriores de este espectáculo, consigue una magia especial”.

Una de las presentaciones más convocantes de la jornada tuvo como protagonista a Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, presentando las Mil y Una Noches de Patricio Rey. Una charla en la que repasó sus inicios en “las aventuras editoriales” con crónicas que van desde mediados de los noventa e incluye un paneo acerca de todos sus trabajos a lo largo de su vida.

Sobre su experiencia de presentar el material frente al público y expresar en primera persona su vasta experiencia en el marco de la Feria del Libro, Rocambole aseguró “Es interesante porque siempre el contacto directo con la gente que va a apreciar lo que uno hace es muy importante. Además, los “ricoteros” son muy particulares y la mayoría son muy fanáticos y quieren que les firme todo lo que pueda, quieren sacarse una foto y eso hacemos, no hay ningún problema”.