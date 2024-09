Los tips para evitar que una avalancha de nieve termine en una tragedia como la de Bariloche

La trágica muerte de una turista escocesa y el rescate de los otros dos andinistas -con un día de diferencia uno de otro- tras la avalancha en el Cerro López de Bariloche el pasado miércoles, volvieron a poner en foco el peligro que representan estos fenómenos naturales. Las avalanchas pueden ocurrir de manera repentina, y aunque en muchos casos son difíciles de predecir, existen maneras de prevenirlas y minimizar el riesgo de ser atrapado. Los tips prácticos de expertos para quienes disfrutan de la montaña, ya sea esquiando, haciendo snowboard o senderismo.

En el caso de los rescatados en el Cerro López, uno fue hallado el mismo día del hecho con signos de hipotermia y el otro pasó toda la noche bajo la nieve hasta que logró hacer un hueco para llamar a empergencias. Casi un milagro. El principal consejo es evitar que una avalancha te alcance, asegura Manuel Stahringer, un montañista de larga trayectoria al que su propia experiencia ha enseñado que en teoría hay muchos consejos que pueden tenerse en cuenta pero en la práctica nada es tan sencillo.

“Se dice que podés intentar nadar intentar nadar boca arriba como haciendo angelitos, que al caer vos podrías llegar a intentar generarte con las manos una pequeña burbuja de aire como para poder respirar. Esto está en los manuales pero todo es teoría porque la mejor prevención para todo esto para no quedar en una situación de avalancha es primeramente formación para saber dónde te estás metiendo. Me refiero a formación de Nivología y Nivometeorología- y de terreno. Es bastante complejo el tema no es que vos podés meterte así nomás”, señala Stahringer.

Esta combinación entre el conocimiento en meteorología sumada a la información al día de los boletines de avalancha desarrollados en algunos lugares del país como Bariloche, San Martín de los Andes, El Chaltén es fundamental. “Hacer un match (cruzar información) entre lo antes mencionado y lo que vos estás viendo en terreno, también te dice que pendientes y en qué orientaciones vos podrías esquiar, en que pendientes podría esquiar y que pendientes y orientaciones sería recomendable no transitar”, resalta Stahringer.

Hay que cruzar esta información pero una persona que desconoce cómo interpretar en qué orientación está y las inclinaciones de las pendientes no debería quedarse en el lugar ni intentar hacer algún deporte en la montaña en esas condiciones, e incluso sabiendo siempre se corre un cierto riesgo. Porque el riesgo 0 (cero) en actividades de montaña no existe. Por el contrario, ante cualquier duda lo mejor sería contratar un guía profesional de montaña, como parte de la prevención, sostiene el montañista.

“Si te agarra una avalancha no está todo bien. Si podes llegar a salir es un hecho fortuito. Yo tuve un episodio así, me caí en una avalancha, corté una una placa de tormenta y tuve la suerte de poder salir. Caí, 600 metros de desnivel y tal vez bastante más de recorrido. Pero realmente fue un hecho muy fortuito que yo haya podido salir porque de una caída así en una avalancha de esa magnitud como fue, hay que tener suerte. Quise hacer todo lo que dicen los manuales pero es como entrar en un lavarropas gigante, perdés el control por completo”, asegura Stahringer.

Además, explica que también depende del tipo de avalancha. “No es lo mismo una avalancha de nieve suelta, seca a una avalancha de placa de viento más placa persistente que es lo que pasó acá en Bariloche. No es lo mismo una avalancha de nieve suelta, húmeda en condiciones de primavera que una avalancha de fondo online”, indica.

De qué se tratan los tips y por qué los estudian quienes hacen deportes en la montaña

Una mujer tuvo una historia similar de avalancha en Penitentes cuando era muy chica. En ese momento, el suceso fue conmocionante para Mendoza ya que hubo personas que quedaron atrapadas, demostrando como afirma Stahringer que no es tan sencillo seguir los manuales de procedimiento en casos de avalancha.

“Yo tenía diez años y en ese momento nos decían que cuando estás tapado de nieve tenés que entender en qué posición quedaste. Tenes que calmarte y escupir para ver de qué lado cae la saliva. Si poder quitarte el guante y ver de qué lado cae”, cuenta la mujer que tras esa historia continuó dedicándose al esquí.

Otra cuestión fundamental que hacen las patrullas es hablarte todo el tiempo para ver cómo estas, cómo te sentís para que la persona atrapada no pierda contacto con la realidad.

Uno por uno los tips a tener en cuenta

Conocer el terreno y el clima: Antes de emprender cualquier actividad en zonas de alta montaña, es fundamental informarse sobre las condiciones climáticas y el estado de la nieve. Según expertos en montaña, uno de los principales factores de riesgo es la acumulación de nieve reciente, sobre todo cuando hay capas inestables que pueden deslizarse. Es clave revisar los informes meteorológicos y de nieve que emiten los centros de esquí o parques nacionales, estos permiten saber si es seguro transitar por ciertos sectores. Equipamiento adecuado para sobrevivir en caso de una avalancha: El equipamiento de seguridad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una avalancha. Los dispositivos como los ARVA (aparatos de búsqueda de víctimas en avalancha), las sondas y las palas son esenciales para quienes se aventuran fuera de pista. En muchas ocasiones, el tiempo para rescatar a una persona es muy limitado, por lo que estar preparado y contar con este equipamiento puede ser vital, de acuerdo a lo aportado por un rescatista que participó en la operación de Bariloche. Técnicas de supervivencia en medio de la avalancha: Si te encuentras en medio de una avalancha, hay ciertas técnicas que pueden aumentar tus probabilidades de supervivencia. Lo primero es intentar moverse hacia los costados de la corriente de nieve, donde la velocidad suele ser menor. En el caso de quedar atrapado, se recomienda tratar de formar un espacio de aire frente a la cara para poder respirar. Los rescatistas coinciden en que lo peor es entrar en pánico, ya que eso puede reducir el oxígeno disponible más rápidamente. La importancia de la compañía y la experiencia: Nadie debería aventurarse solo en la montaña, y mucho menos en zonas propensas a avalanchas. Ir acompañado por alguien con experiencia puede ayudar a identificar posibles riesgos y actuar con rapidez en situaciones críticas. Una persona capacitada en rescate de avalanchas sabe cómo reaccionar y, lo que es más importante, cómo prevenir accidentes, sostienen diversos intructores de montaña. Capacitación y conciencia: Finalmente, uno de los puntos más importantes es la capacitación previa. Cursos de manejo en avalanchas, técnicas de rescate y primeros auxilios son herramientas fundamentales para cualquiera que desee disfrutar de la montaña sin correr riesgos innecesarios. En muchos lugares turísticos de montaña, como Bariloche, existen programas de formación destinados a los turistas y a los locales, y es altamente recomendable que quienes visitan estos sitios los tomen antes de emprender actividades de riesgo.

