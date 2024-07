Mendocinidad: la música que marcó la historia de la provincia

El historiador y columnista de MDZ Radio 105.5 FM, Gustavo Capone, junto con el músico mendocino Claudio Brachetta como invitado especial en Uno Nunca Sabe, realizaron un repaso histórico del legado musical de nuestra provincia. La importancia de la interdisciplina para comprender la historia fue uno de los ejes de una clase imperdible de historia y música en nuestros estudios.

Gustavo Capone, en una reflexión profunda, destacó la importancia de abordar la historia desde una perspectiva interdisciplinaria. "Creo perdidamente en la cuestión interdisciplinaria. La historia no es aburrida, los aburridos somos nosotros. La interdisciplina es imprescindible. Yo no puedo mostrar un hecho histórico si no lo ubico en una geografía, si no explico su cultura, su vestimenta, sus comidas, sus peinados, y sobre todo su plástica, su música y su cultura", afirmó Capone, quien subrayó la necesidad de integrar diversos aspectos culturales y artísticos para una comprensión completa de la historia.

Capone cuestionó el enfoque tradicional de la enseñanza histórica y aseguró que es "imposible dar historia a partir de esta cuestión cronológica aburrida, tediosa e inconsistente que no explica nada, que no nos conduce a ningún lado si no lo vestimos. Por eso es tan importante vincular el teatro, la plástica y la música con el hecho histórico", dijo.

La música como reflejo de la identidad mendocina

Claudio Brachetta complementó la visión de Capone, enfocándose en la música como un elemento fundamental para entender la identidad cultural de Mendoza. "Lo que pensé para charlar fue cómo tocar ciertos iconos que entraron también en lo más conocido. Lo que vos decís ‘che, si vas a Mendoza escuchá esto’", mencionó Brachetta, poniendo énfasis en la relación entre música y cultura local.

San Martín, figura emblemática de la historia argentina, es destacado por Brachetta por su influencia musical. "San Martín fue un tipo que introdujo y sacó cosas de la música. Era guitarrero e impulsa el tema de la guitarra como algo ligado a la campaña y los momentos de esparcimiento", explica Brachetta.

Hilario Cuadros es otro personaje crucial en la narrativa de Brachetta. "Yo iría rápidamente a Hilario Cuadros que es quien toma esa gesta Sanmartiniana en su obra literaria y en la música de la guitarra. Los 60 granaderos es un icono. Y, sobre todo, es el primer mendocino que entra en la industria y que es reconocido", resalta Brachetta, indicando cómo Cuadros integró la historia en la música mendocina.

La industria musical en Mendoza

Brachetta también aborda la relación de Mendoza con la industria musical. Aseguró que hasta Hilario Cuadros, "Mendoza no ha estado en la industria, ha estado en el contenido. La típica canción de Marciali que dice que Mendoza tiene pintores, tiene actores, tiene escritores, tiene fotógrafos, tiene músicos, pero no los alimenta de mayores pero sí contenido. Mendoza es una provincia que ha generado músicos de mucha importancia, pero nunca hemos tenido un sello discográfico local", reflexiona Brachetta, destacando la paradoja de una región rica en talento pero con escaso desarrollo industrial en el ámbito musical.

En cuanto a figuras icónicas, Antonio Tormo es señalado como un músico de gran relevancia. "Antonio Tormo llegó a tener la dimensión de Gardel. La muerte de Gardel lo hace eterno y ser el icono argentino, pero Tormo generaba desde acá desde Radio Aconcagua. Era de Gutiérrez. Maipú ha dado varios músicos", detalla Brachetta, subrayando la importancia de Tormo en la escena musical mendocina.

El legado musical y su continuidad

Brachetta mencionó también a Daniel Melingo y su reinterpretación de la obra de Tormo, demostrando cómo la música mendocina continúa influyendo en artistas contemporáneos. "Tormo duró muchísimo. Tanto duró que yo puse para escuchar una versión de Daniel Melingo, de Los Abuelos de la Nada, con Charly García. Un músico de los 80 que se vuelve más tanguero, un personaje casi bucólico y toma el tema del linyera hace 10 años atrás y lo vuelve a poner en el top 10 de la música radial".