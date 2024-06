El exorbitante costo que afrontan los hospitales públicos por conductores alcoholizados

Cada semana suceden múltiples choques en las rutas provinciales y nacionales de Mendoza. Mientras se busca que se incremente el valor a pagar en las multas por conducir bajo los efectos del alcohol, en Salud siguen de cerca un proyecto que tiene como objetivo que los conductores ebrios paguen por su estadía en hospitales públicos, si es que luego de un accidente son derivados a este tipo de nosocomios.

Según pudo saber MDZ, los hospitales públicos pueden llegar a afrontar un costo cercano a los 15 millones de pesos al atender en dicho efector a un conductor borracho que chocó y se accidentó de forma grave. En el Senado, la medida ya cuenta con media sanción y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, dialogó con MDZ para dar detalles al respecto.

"Es un cálculo que se hizo cuando presentamos el paquete de leyes en la Legislatura, es una ley que tiene como objetivo que los chicos no tomen cuando conduzcan. El objetivo de la ley es que si uno tiene obra social, el costo de la atención en el hospital público lo pague la obra social. Si uno no tiene obra social y se lo tiene que atender en el hospital se lo va a atender en las mismas condiciones y va a recuperar la salud. Pero el proyecto dice que si el accidente es producto del conductor alcoholizado, el hospital puede reclamarle a esa persona los costos de atención. Es una ley que pretende poner sobre la mesa el tema de por qué la sociedad mendocina con sus impuestos se tiene que hacer cargo de los costos de alguien que deliberadamente comete un acto delictivo", comentó Montero a MDZ y MDZ Radio.

La camioneta de un conductor ebrio que mató a dos efectivos policiales en el Acceso Sur en mayo.

El cálculo de los 15 millones de pesos, según explicó Montero, surgen luego de que se realizara una sumatoria de los días de internación promedio que está una persona que tuvo un accidente moderado o grave y los recursos que insume esa persona que termina en el hospital tras chocar. "Se hizo con un valor nomenclador del mes de febrero y el cálculo arrojó unos 15 millones de pesos", destacó el titular de la cartera sanitaria de Mendoza.

A su vez se conoció que: un día de internación cuesta $200.000, el traslado de la ambulancia son $13.000, un día de internación común son $70.000 y algunas cirugías comunes cuando hay traumatismos encefalocraneanos unos 8 millones de pesos.

El funcionario del Gobierno de Cornejo destacó que: "El objetivo no es la recaudación, es una pequeña medida para disuadir que las personas que tomen alcohol no se pongan al volante". Actualmente, los mecanismos que se utilizan en Mendoza son a través de dos formas: con hospitales centralizados y descentralizados. Los descentralizados cobran directamente y los centralizados utilizan mecanismos de la Superintendencia de Servicios de la Salud, se atiende a la persona y se ve que cobertura tiene, se le hace la factura a esa obra social. En los descentralizados directamente iniciaban acciones judiciales a la obra social.

"Lo que hicimos nosotros es centralizar la facturación de todo el sistema público, con un nomeclador nuevo centralizado. Allí formamos un ente público para que facture a la prepaga por sus afiliados. El sistema público incrementará su recaudación y se va a evitar el subsidio cruzado", comentó Montero.

En caso de que una persona no tenga obra social, el Estado le obliga a pagar al conductor alcoholizado "como con cualquier otra deuda que uno contrae y no paga. Hay un vehículo judicial para hacer el reclamo de la deuda, lo importante es el espíritu de la norma, tratamos de concientizar para salvar vidas y que el que toma no maneje. El costo altísimo no será sólo la multa, sino también el tratamiento a pagar en los efectores de salud".

Víctimas de accidentes fatales en Mendoza

Si bien no está detallado en cuanto a accidentes de tránsito con influencia del alcohol al volante, se confirmó durante las últimas horas que ya son 84 víctimas las que murieron tras un siniestro vial. En este punto, entre los casos más resonantes de accidentes graves con conductores borrachos resalta el del Acceso Sur en el que murieron dos efectivos policiales en manos de un ebrio.

El día lunes, sin influencia del alcohol, murió un chico de 14 años a bordo de una Hilux en Maipú y el domingo fallecieron dos personas que iban en una moto e impactaron contra un micro en Las Heras. Estos dos casos actualizaron la cifra negra que lleva Mendoza en 2024 en cuanto a víctimas fatales en accidentes de tránsito.