Fue a una entrevista laboral y quedó en shock con lo que le ofrecieron por 12 horas de trabajo

El caso de Ornella se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas. La joven argentina compartió su experiencia en una entrevista de trabajo a través de TikTok, generado todo un debate sobre las condiciones laborales y los salarios actualmente en el país.

En su video, Ornella relata cómo fue a una entrevista para ser recepcionista en una peluquería y se encontró con una oferta salarial que consideró inaceptable: le ofrecían $200.000 por mes por trabajar 12 horas diarias, incluidos fines de semana y feriados.

“Yo quiero laburar. O sea, estoy yendo a entrevistas porque quiero laburar”, agregó sobre esta situación, señalando que le habían dado una planilla para que ponga la remuneración pretendida por el trabajo y que ella se guió por lo que suelen pagar en ese rubro antes de saber lo que tenían pensado pagar.

La indignación de Ornella se hizo evidente cuando descubrió que, además de la larga jornada de trabajo, solo tendría 10 minutos para comer y podría ir al baño solo una vez durante su turno de 12 horas.

Estas condiciones, sumadas al salario por debajo del mínimo, llevaron a Ornella a compartir su descontento en TikTok, donde otros usuarios se toparon con su historia y se sorprendieron por la situación. “No me pongan que soy una generación que no quiere laburar, loco yo quiero laburar", expresó.

Luego agregó: “¿Qué hago con esa plata? No hago nada, ¿con 200 mil pesos por mes voy a vivir sola? Si viven con esa plata díganme que voy con ustedes. A mí me parece que me vieron la cara de que me quieren explotar”.

Como era de esperarse, el video de Ornella rápidamente se volvió viral, generando miles de reproducciones y comentarios de apoyo. Su experiencia puso en debate la importancia de garantizar condiciones laborales justas y dignas para todos los trabajadores. Además, sus palabras resonaron entre aquellos que también han enfrentado situaciones similares en el mercado laboral.

El video viral de la joven a la que le ofrecieron trabajar por 12 horas (Video: TikTok/@ornelaisaaa)