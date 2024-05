La responsable de Barrios de Pie dijo que el Gobierno usa a los comedores como "chivo expiatorio"

Los comedores y merenderos quedaron en el centro de la escena luego de la denuncia del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello. Aseguran que el 50% de los comedores no existen. Se trata de una fuerte acusación hacia las organizaciones sociales que, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, administraban los alimentos y el dinero. A su vez, para tener una mirada del conjunto de la situación, el contexto económico obliga a mirar cómo están funcionando en la actualidad cientos de comedores y merenderos para las familias en los barrios. Para hablar al respecto Ana Herensperger, responsable de Barrios de Pie en Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

"En estos dichos que el Gobierno insiste en reforzar, la intencionalidad es clara: usar a las organizaciones como chivo expiatorio para justificar el ajuste que llevan adelante. No hay verdad más clara que la que se sostiene con los hechos. Los invito a recorrer los comedores, los merenderos y ver cómo se ha multiplicado la cantidad de personas que asisten a los centros de asistencia alimentaria. Familias enteras que antes no concurrían y hoy se ven en la necesidad de acercarse por un plato de comida", declaró la dirigente social quien agregó que desde el Gobierno nacional "hablan de comedores fantasmas, o que el 50% de los comedores no existen, pero hace seis meses que no mandan ni un paquete de arroz".

Herensperger aseguró que ante esta actitud del Gobierno, "la asistencia que hoy se recibe se sostienen hoy con el aporte de la provincia, pero también con la voluntad y la solidaridad de cada persona que pone su casa y hasta lo que no tiene para aportar en su barrio y ayudar a sus vecinos que la están pasando mal, en un contexto donde la angustia es cada vez más grande por no poder garantizar lo básico". Además, aseguró que "son más de 600 centros de asistencia alimentaria, asistimos a alrededor de 26.000 personas".

Por otro lado aseguró que "es bastante engañoso y cínico el planteo de que los comedores y los merenderos no existen. No sólo se trata de los comedores de las organizaciones sociales, sino también de los comedores escolares".

En cuanto a la fuerte denuncia del Gobierno aseguró: "Si hay algo que investigar, que se investigue. Pero sí hay una intencionalidad clara, que es poner a las organizaciones como chivo expiatorio para desarticular resistencias que pueden darse frente al ajuste", y agregó que "decirle a la gente que se va a caer el programa social en el que está inscripto si se moviliza, también es una forma de apretar o meter miedo".

La dirigente social Ana Herensperger aseguró que son "quienes más queremos que el Estado controle, que auditen porque es la forma también en que las cosas llegan. Hoy cada partida de arroz, de polenta que se entrega en la provincia, se presenta la rendición correspondiente. Son mecanismos que nosotros tenemos incorporados y es lo que tiene que pasar".

Escuchá la entrevista completa: