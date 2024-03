8M: por qué las mujeres argentinas sienten más miedo que las de otros países

Un estudio global realizado por la compañía Voices! en 39 países y con 33.866 personas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reveló alarmantes datos como que "la mitad de las mujeres encuestadas se sienten inseguras al caminar solas de noche por su barrio", "dos de cada 10 mujeres en el mundo señalan haber padecido violencia física o psicológica en los últimos doce meses" y que "Argentina se ubica en el top 2 del ránking de países con mayor proporción de mujeres señalándolo (44%)".

También dice que "crece en Argentina la percepción de que hay igualdad en el hogar, mientras que disminuye la idea de que se ha logrado igualdad de género en la política, versus la medición anterior" y que "cuatro de cada 10 encuestados a nivel global y en Argentina opinan que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y carrera que los hombres".

Miedo a caminar solas de noche

El 46% de las mujeres encuestadas señaló que no se siente segura o confiada cuando camina sola de noche por su barrio. El 48% respondió que sí se siente segura o confiada, y el 6% restante dijo que no sabe. Si bien la inseguridad es un fenómeno que también afecta a hombres, lo hace en mucha menor medida: a nivel global un 26% de hombres no se siente seguro o confiado cuando camina solo de noche por su barrio, versus un 70% que sí lo hace, y un 4% dice que no lo sabe.

Al observar las cifras por región, se puede observar que en algunas zonas geográficas las mujeres se sienten más inseguras que en otras. Se destaca América como el continente con mayor porcentaje de mujeres que así lo señala (64% comparado por ejemplo con Europa con un 45%).

Por otro lado, los países de América Latina son los que registran mayores porcentajes de mujeres declarando que no se sienten seguras o confiadas al caminar solas de noche por su barrio. De un ranking de 39 países, los primeros siete puestos los ocupan países latinoamericanos: Chile (83%), México (81%) y Ecuador (75%), con 8 de cada 10 mujeres manifestando esa opinión; Brasil (71%), Argentina (69%) y Paraguay (65%), con 7 de cada 10 menciones; y algo más abajo Perú con 64%. Y todos los países de América Latina están por sobre el promedio global.

En Argentina, según los resultados del estudio de Voices!, el 69% de las mujeres declara no sentirse segura/confiada caminando sola por la noche en su vecindario, superando por veinte puntos al promedio global. En cambio, el 27% de las mujeres argentinas dice que sí se siente segura o confiada, y el 5% dice que no lo sabe.

En Europa, Italia (63%), Grecia (62%) e Irlanda (58%) registran el mayor porcentaje de mujeres manifestando sentirse inseguras, pero también en Francia (54%) y el Reino Unido (50%) la situación respecto a la seguridad de las mujeres al caminar solas por su barrio de noche es preocupante.

En Asia Pacífico, Malasia (56%) y Corea del Sur (51%) son los países con los porcentajes más altos, mientras que en Vietnam y Filipinas el 9% y el 15% de las mujeres declaran sentirse inseguras.

Por otro lado, al observar los resultados globales por segmentos etarios, se puede ver que el porcentaje de mujeres que señala no sentirse segura o confiada al caminar de noche sola por su barrio crece entre las jóvenes (52% entre las de 18 a 24 años), mientras que disminuye a mayor edad (43% entre las de 55 años y más). Al igual que sucede a nivel global, en Argentina el porcentaje de mujeres que señala no sentirse segura o confiada al caminar sola de noche por su barrio crece a menor edad de las encuestadas (74% entre las jóvenes de 18 a 24 años, vs. 69% en el total). Y en cuanto a los hombres argentinos, se observa que, aunque la inseguridad parece no afectarlos de la misma forma que a las mujeres, un porcentaje significativo de ellos señala no sentirse seguro o confiado al caminar de noche solo por su barrio: 47% (versus un 45% que sí lo hace y un 8% que no sabe). A diferencia de lo que sucede con las mujeres, el porcentaje de los que se sienten inseguros disminuye entre los más jóvenes (30%), mientras que crece entre los hombres de 50 a 64 años (62%).

Violencia física o psicológica: Argentina, en el top del ránking de víctimas

Dos de cada 10 mujeres a nivel global señalan haber padecido violencia física o psicológica en los últimos doce meses. Argentina se ubica en el top 2 del ranking de países con mayor proporción de mujeres señalándolo. Además, el 20% de las mujeres encuestadas a nivel global señaló haber padecido algún tipo de violencia en el último año, versus el 17% que lo señalaba en 2022 y el 16% en el 2021. Se detectó una leve tendencia ascendente.

Otros países de Latinoamérica también registran altos porcentajes y superan el promedio global: Brasil y México, con 30% de menciones cada uno, y Chile con 25%. En línea con la media global, aparecen Paraguay con 18% y Perú con 16%.

Respecto a los resultados globales por segmentos etarios, se observa que las mujeres más jóvenes son las más afectadas por la violencia. Los porcentajes de violencia declarados crecen a menor edad de las encuestadas: 27% entre las de 18 a 24 años y 23% entre las de 25 a 34 (vs. 15% entre las de 55 y 64 años y 10% en las de 65 años y más).