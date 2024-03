Así fue el primer desayuno de Agostina y Rocío, reina y virreina de la Vendimia

Las flamantes soberanas nacionales 2024 ya viven su agenda vendimial. Este domingo en la mañana recibieron a la prensa en el tradicional desayuno en la terraza del hotel Park Hyatt Mendoza.

La jornada comenzó nublada y con un viento fresco. Agostina Saua y Rocío Neila, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, hicieron su aparición por la puerta central del hotel. Tras posar para las fotos, se sentaron a desayunar y a conversar con la prensa.

“Estamos viviendo un sueño, juntas”, desliza con una enorme sonrisa la primera, mirando constantemente a la sancarlina. Las miradas son permanentes, en una complicidad que augura una buena dupla de cara al año que tienen por delante.

Ellas mismas lo notan: “Nos miramos y nos reímos, porque no tenemos noción aún de lo que estamos viviendo”, confiesa emocionada la virreina.

Y no sólo eso comparten: ambas tienen raíces en San Carlos. Es que, aunque Agostina hizo historia el 2 de marzo, convirtiéndose en la primera mujer en ser coronada Reina Nacional de la Vendimia habiendo representado a Ciudad, parte de su familia es oriunda de ese departamento del Valle de Uco.

“Mis abuelos vivieron muchos años en San Carlos, mi papá nació en Tunuyán, pero eran de ahí. Mi tía, que es mi madrina, vive todavía ahí, en La Consulta”, precisa la soberana citadina.

Al respecto, Rocío agrega: “Es lo primero que me preguntó cuando nos conocimos, si conocía a su familia. Porque en San Carlos nos conocemos todos”.

Orgullosas de los atributos que van a portar este año, se muestran comprometidas a defender la figura de la reina, no dejando lugar al cambio de esta en cuanto al nombre. “No es lo mismo el impacto que tiene una reina portando los atributos que no portándolos”, asegura Agostina.

Ya notan los cambios

Alrededor de la mesa en la que se encuentran desayunando hay fotógrafos, camarógrafos, personal del hotel, periodistas y curiosos, pero ellas se mantienen concentradas, como si estuvieses solas.

Si bien el titular de Cultura, Diego Gareca, desayuna sentado al lado de ellas, se las nota completamente libres para hablar. “Me he sentido muy empoderada con la experiencia de Vendimia, me ha hecho vivir con mayor seguridad”, refiere la virreina.

Agostina coincide en este punto, agregando: “Tenemos el poder, en nuestra palabra, como voceras no sólo de los trabajadores vitivinícolas, también de todas las mujeres. Transmitirles esto, lleven o no atributos. Yo tengo mujeres que me inspiran un montón”. Y, nuevamente en sintonía, la sancarlina aporta que esperan “inspirar a otras mujeres que quieran vivir eso”.

En cuanto a lo que tiene por delante, aseguran que esperan poder trabajar con el objetivo de cumplir los proyectos de ambas, ero también de las restantes reinas departamentales. “Lo hablamos mucho con las chicas, más allá de quién saliera”.

Asimismo, Rocío indica que “son muchas las ganas que tenemos de trabajar” y que “no lo tomamos como una competencia, sino como una experiencia”. Para dejar en claro el compromiso, Agostina semana: “Necesitamos a nuestras compañeras, a nuestro equipo, al lado”.

En cuanto a sus proyectos, la Reina Nacional espera trabajar en la integración de personas ciegas, inspirada en una de sus amigas, mientras que la Virreina espera revalorizar la cultura, trabajando con niños y adolescentes. “Queremos logran un impacto social”, confiesa la citadina.

Y en el plano personal, la pregunta obvia tiene que ver con cómo seguirán en cuanto a sus responsabilidades personales, que tenían antes de ser elegidas. “Soy profesora de Inglés en un colegio bilingüe, dando clases todos los días. Me gustaría poder seguir, lo tengo que hablar, porque también quisiera aprovechar el año al máximo”, reconoce entre risas.

En el mismo tono, Rocío dispara: “Estoy en 2° año de Abogacía, pero ya le dije a mi familia que la palabra ‘facultad’ la hablamos después de Vendimia”.