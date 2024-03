Medidas de fuerza por despidos: Anses restringe la atención y peligran ayudas estatales

Las oficinas de Anses de Mendoza amanecieron con sus persianas bajas. Sus empleados se encuentran en asamblea permanente, como medida de fuerza ante la ola de despidos y el temor de que continúen llegando telegramas. Del otro lado, se encuentra la gente que queda sin atención y muchos tienen tiempo de completar sus trámites hasta el 31 de marzo. Luego, no podrán acceder a la ayuda estatal.

“Desde las 8:15 estoy esperando y tenía turno a las 8:30 por una pensión. Hace dos meses que lo saqué y tengo 82 años. Estoy esperando acá y no hay persona que salga, solo un policía que sale a decir que esperamos, que adentro están reunidos porque han echado gente entonces ellos no van a atender. Esto es un problema interno, no nuestro, acá hay más de cien personas y me parece de terror que nadie salga, algún ejecutivo que nos explique el problema", contó una señora que se encontraba en la sede central de Anses en Eusebio Blanco al 450.

La ola de despidos en el organismo previsional a nivel nacional, con aproximadamente 1.300 telegramas que ya habían sido recibidos por varios trabajadores y trabajadoras, fue denunciada durante la mañana del viernes. “El viernes llegaron 851 telegramas y hoy están llegando más, aunque no sabemos todavía cuántos. En diciembre hubo una primera tanda de 550 despidos, ingresados la mayoría al final del último gobierno y contratados desde 2020. Esta vez, en planta pero ingresados desde 2020 la mayoría y ahora parece más amplio todavía”, contó a MDZ un delgado de Anses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien, desde el gremio habían anunciado una jornada nacional de lucha para este martes, las medidas se adelantaron en todo el país por la nueva ola de despidos que aún no se sabe cuántos son. En Mendoza y los trabajadores de la sucursal de Eusebio Blanco al 450 de Ciudad y del carril Godoy Cruz al 1533 de Guaymallén se encuentran con retenciones de tareas, realizando asamblea por los despidos que comenzaron a llegar a la provincia y temen que sigan llegando.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Esta situación de los trabajadores de Anses, se choca con las necesidades de las personas que son atendidas por ellos pero que ahora se encuentran realizando medidas de fuerza por el temor a que continúen las notificaciones. Este problema estructural crece a medida que se acrecienta el hambre, la pobreza, la precarización y la desocupación.

Mientras el Estado decide desafectar a más de mil empleados, deja sin resolver las necesidades de esas personas que esperan desde temprano para lograr tramitar su pensión o prestación social.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

“Esta cola que estamos todos con turno no sabemos si nos van a atender, imaginate los que vienen sin turno”, dijo una mujer que había ido a presentar el certificado escolar de su hijo para tramitar la Ayuda Escolar que se puede realizar hasta el 31 de marzo. “Están en asamblea porque se han solidarizados con los empleados que han despedido pero no se solidarizan con la gente que está acá desde las 5 de la mañana, que ha pedido permiso en el trabajo o que está con turno. Acá estamos haciendo trámites para la Asignación Universal por Hijo, para chicos con discapacidad, para gente que hace trabajo protegido, para jubilaciones”, agregó otra.

A esto se suman los problemas cotidianos de Anses. La falta de turnos en los departamentos, que ya es moneda corriente, deriva en que muchas personas se trasladen a la sede central de Mendoza reclamando atención. “Yo vengo de Anses de Las Heras que está cerrada. Dicen que por remodelaciones y que han trasladado parte de las oficias acá y a la Tiburcio Benegas pero solo para jubilaciones”, afirmó una vecina de Las Heras. A eso, una ciudadana del departamento de Lavalle sumó que en el departamento del noreste mendocino, que tiene casi 50.000 habitantes, solo dan 100 turnos por día.

La medida de fuerza en todo el país como respuesta a más de 1.000 despidos

“Muchos trabajadores se encontraron esta mañana con que perdieron el acceso al sistema interno de Anses y a otros les empezaron a llegar los telegramas”, dijo a MDZ una fuente del gremio. “Todavía hay más gente sin acceso al sistema que con telegrama, siguen llegando despidos, por eso todavía no tenemos un número exacto de cuántos son en Mendoza”, agregó.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Otro trabajador de Anses de Mendoza detalló que para todo el país hay 7 médicos, “dos en Buenos Aires, tres en Santa Fe, uno acá en Mendoza y otro en Córdoba”. Esos médicos, explicó, “son los encargados de realizar las auditorías de dictamen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los cuerpos médicos forenses, los dictámenes de la policía y varias leyes, como la 24241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”.

Además, aseguró que hay oficinas enteras que han cerrado como la de Uspallata. En la misma línea, un empleado de CABA sostuvo que “casi toda el área de sistemas ha sido despedida -edificio piedras CABA, lo cual habla del desguace que buscan- muchas oficinas que cierran directamente, y muchos trabajadores de automotores, recursos humanos, prestaciones, etc. Están buscando desguazar Anses para ir a un sistema tipo AFJP y quedarse con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.

Anses CABA. Foto: Gentileza.

Los sindicatos que representan a los trabajadores estatales son cuatro: La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI).

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Desde SECASFPI, que tiene la mayoría de la representación gremial en la provincia de Mendoza comenzaron a empapelar la oficina de la calle San Lorenzo y San Martín con un comunicado en el que aseguran que “adhiere a todas las acciones consensuadas con las bases y demás organizaciones sindicales”. Además, llaman a la “realización de asambleas permanentes en todas las oficinas del país de cara a un paro completo de actividades con movilización a Córdoba 720” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La sede Eusebio Blanco cerrada por asamblea