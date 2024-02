Construcción: alerta y preocupación de los empresarios mendocinos para los próximos meses

La venta de insumos para la construcción se contrajo durante enero de 2024 un 29,2% respecto al mismo mes pero de 2023. El dato surge del Índice Construya, informe que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado durante los primeros días del año. El impacto del ajuste impulsado por Javier Milei también pegó de lleno en Mendoza. Los empresarios locales admiten una merma en el movimiento del sector, propiciado por la inflación generada durante el último año de gestión de Alberto Fernández y agudizado por las medidas que decidió tomar el Gobierno de La Libertad Avanza.

El informe elaborado por el Grupo Construya analiza el mercado correspondiente a las empresas que fabrican ladrillos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. De ese trabajo surge otro dato que preocupa: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024, las ventas del sector de la construcción no han parado de caer.

Mientras el país aguardaba el desenlace de balotaje que terminaría depositando a Javier Milei en la Casa Rosada, las firmas dedicadas a la venta de insumos para la construcción padecían una contracción del 4,50% en noviembre de 2023. La merma se agudizaría con el líder libertario ya en el poder, cuando el volumen de ventas se achicó un 9,60%. Enero, como mencionamos anteriormente, tampoco arrojó buenas noticias y la crisis nacional impactó de lleno en las empresas que sufrieron una merma del 29,2%.

La mirada local

Ante la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción, MDZ consultó a los referentes del mercado local para conocer su posición y analizar que expectativas tienen en un contexto complicado para el país.

En este sentido, Luis Chirino, Ceo de Industrias Chirino, señaló que "desde mediados de noviembre tuvimos una baja sustancial de la demanda que ha perdurado durante diciembre 2023 y enero 2024".

Luis Chirino

Enrique Samaco, titular de la empresa que lleva su apellido y se dedica a la venta de insumos prefirió enfocarse en las dificultades que la provincia y el país padecieron en el último año de gestión de Alberto Fernández. "El 2023 fue un año difícil por el tema inflacionario, restricciones de importaciones y faltantes de mercaderías de varios proveedores y las elecciones".

El titular de Samaco espera que el 2024 sea mejor que el último año.

Palumbo Hierros es uno de los gigantes que tiene el mercado del hierro en Mendoza. Su dueño, Guillermo Palumbo, sugiere una mirada más optimista de la situación actual. "Terminamos el año bien, con las ventas y la reposición, ahora disminuyó mucho la venta, (un problema estacional que siempre ocurre). Mi opinión es que después de marzo va a empezar a reactivarse", sentenció.

Para el dueño de Palumbo Hierros, la situación podría estabilizarse en marzo.

Según un informe elaborado por la Red Edificar, el sector de la construcción evidenció un aumento acumulado del 354,6% durante todo el 2023. Sin embargo, solo en diciembre del año pasado la inflación provocó un incremento del 44,26% en el valor de los insumos.

La construcción tuvo un aumento acumulado del 354,6% durante el 2023

"Fue un año complejo por todo el tema de las elecciones y el balotaje. Eso generó mucha incertidumbre, especulación. Se anticiparon operaciones, muchas ventas se cerraron de forma anticipada porque había un miedo generalizado en clientes y en profesionales que creyeron que los precios iban a subir", explicó a MDZ, Damián Manduca, dueño de la empresa que lleva su apellido. Desde Manduca aseguran que la devaluación de diciembre pegó fuerte en las ventas.

Y agregó: "Eso hizo que fueran meses atípicos a los anteriores fin de año. Octubre y noviembre fueron mejores de lo esperado y después nos tocó un diciembre donde tuvimos una devaluación muy importante en los primeros días que afectó todo".

Que esperan los empresarios para el 2024

Con una caída acumulada del 29,2% durante el primer mes del año, la mirada de los empresarios del sector de la construcción deambula entre la incertidumbre y la expectativa de una potencial mejora en el volumen de ventas. En este sentido, Guillermo Palumbo señaló que "van empezar a desarrollarse proyectos nuevos y muchos que estaban paralizados se van hacer. La agricultura y la vitivinicultura van a tener un crecimiento muy importante por la exportaciones, la minería está a full en San Juan y en el norte del país. Solo tenemos que tener un poco de paciencia y adaptarnos a estos cambios".

"La moneda de la expectativa aún está en el aire", sostiene Diego Perez Colman, gerente general de Hípercerámico. Para el empresario, la falta de certezas que hoy atraviesa el país mientras en el Congreso de la Nación se discute la Ley ómnibus mantiene en vilo a proveedores, empresas y consumidores. Diego Perez Colman Foto: Red Edificar

"Empezaron a aparecer oportunidades de compra, pero los proveedores nos están avisando que los aumentos van a continuar. Aún no quieren reconocer la baja del consumo por la situación. Es un momento muy particular, sobre todo para el segmento medio y alto, que aún no le cayó todo el peso del ajuste. En cuanto al sector medio y popular, continúa con un consumo puntual", señaló.

Por último, Damián Manduca afirmó que, según su visión, "es indiscutible que es un año de crisis. Va a ser difícil, todos los competidores del rubro vamos a tener que estar muy atentos al precios, disponibilidad y stock".

Y agregó: "La crisis económica se ve desde diciembre, hay una caída en la demanda y principalmente hay una migración en el tipo de demanda, eso es un tema también importante a tener en cuenta. El público, el consumidor, un poco está optando por elegir productos que tengan mejor precio y está dispuesto tal vez a alternar entre marcas o tipos de productos en función de buscar el mejor valor, el mejor precio".