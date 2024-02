La ciudad argentina que se quedó sin transporte urbano por falta de fondos

“Señores pasajeros, se informa que desde las 6:00 del día martes 27 de febrero de 2024, no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros, esperando poder reanudar a la brevedad posible. Sepan disculpar las molestias”, rezaba el cartel que desde el lunes pudo leerse en las unidades de la empresa Expreso Colonia, que sorpresivamente resolvió suspender por tiempo indeterminado el servicio en la ciudad de San Martín de los Andes.

Los motivos, según dio a conocer el Diario 7 Lagos, se centran en la deuda que el municipio tiene con la empresa que funciona dentro de la localidad, aunque se confirmó que el servicio interurbano que une San Martín de los Andes y Junín de los Andes seguirá funcionando con normalidad.

El secretario de Economía y Hacienda, Matías Consoli, relató que la Municipalidad de San Martín de los Andes afronta una situación muy difícil tras la sorpresiva quita del subsidio al transporte. "El Gobierno Nacional pasó de un día para el otro a sacar casi un 60% de subsidio".

Ante la interrupción de la circulación de los colectivos dentro de la ciudad, el funcionario municipal expresó que se está buscando aprobar un Proyecto de Ordenanza que implemente una tasa al combustible y el Estacionamiento Medido en la ciudad, a fin de reunir los fondos que puedan suplantar el subsidio que dejó de girar el Gobierno nacional.

"Terminamos el año con la cuenta corriente sin déficit con la empresa, en enero y febrero al achicarse el subsidio empezamos a tener desfasaje", señaló Consoli, y aclaró que el Gobierno de Neuquén aportó fondos durante enero y febrero, lo que permitió que el servicio continuara hasta este martes. Pero no fue suficiente para cubrir el subsidio y el Municipio volvió a tener deuda con Expreso Colonia.

Cabe destacar que el municipio asumió la responsabilidad del cobro de boletos y subsidios, pagando a la empresa un valor por kilómetro recorrido. Pero el atraso en el pago de la comuna, derivó en la interrupción del servicio.

El cartel que la empresa de transporte urbano colocó en sus unidades para dar aviso a los pasajeros de la interrupción del servicio por tiempo indeterminado. Foto: ADNSur

Esta no es la primera vez que Expreso Colonia suspende la circulación de los colectivos urbanos por problemas financieros. En agosto de 2023, la empresa redujo las frecuencias debido a la falta de pago del combustible, pero la situación pudo solucionarse en la misma semana.

Según señaló el funcionario municipal, para sostener el servicio de transporte urbano, el boleto debería incrementarse de $340 - el valor actual- a $2.200. "Es impagable para la gente", aseguró Consoli.

En tanto el intendente de San Martín de los Andes tiene previsto no viajar a la ciudad de Neuquén para negociar con el Gobierno provincial alguna alternativa que lograr destrabar la suspensión del servicio. "De Nación no hay respuesta, no hay canales de comunicación", admitió.