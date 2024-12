Viral en redes: la graciosa reacción de un gato tras ser llamado por sus dueños

Día a día, cientos de videos y trucos se vuelven virales en redes sociales. En esta ocasión, un nuevo trend en TikTok está causando sensación: llamar a tu gato con la frase "Ma ha" y grabar su reacción. Miles de usuarios han compartido videos mostrando las divertidas y tiernas respuestas de sus mascotas.

Uno de los videos más populares fue publicado por la usuaria @lolitademetrio_ en TikTok. En su clip, se puede ver cómo su gato reacciona al llamado de "Ma ha". La tendencia ha inspirado a otros seguidores, quienes también han mostrado las expresiones curiosas o desconcertadas de sus felinos, e incluso algunos gatos han respondido con maullidos.

En el video de @lolitademetrio_, la usuaria repite el sonido varias veces hasta que su pequeño gato aparece por la puerta. La escena culmina con la cámara haciendo un zoom en la cara del felino, capturando su expresión de total asombro ante el extraño sonido.

Mira el video

Como era de esperarse, este video desató una ola de reacciones y comentarios, logrando más de 9 millones de visualizaciones y cerca de un millón de "me gusta". El clip se convirtió rápidamente en uno de los más comentados dentro de esta peculiar tendencia.

Entre los comentarios destacados, se leen frases como: "El gato: si lo vas a decir, por lo menos pronuncia bien", "No sé qué me da más risa, si el hombre diciendo 'Ma ha', la cara del gato o la risa de la mujer", y "El gato: estaba paralizado de miedo y no me podía mover". Este trend no solo ha arrancado carcajadas, sino que también ha reforzado el amor de las redes por los gatos.