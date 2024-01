Qué es la biodescodificación, la pseudociencia que usó una jueza mendocina con 150 familias

Esta semana se conoció que una jueza de Paz de Palmira, en el Este de Mendoza, utilizó una técnica de biodescodificación en padres que no llevaban a sus propios hijos a la escuela con regularidad. Según constataron, esta herramienta "ayudó a que las conductas se redujeran en un 80%" al respecto. Se trata de una técnica que nació hace décadas en Alemania y no debe ser un reemplazo de la medicina tradicional ya que no tiene aval científico.

La jueza de Paz es Verónica Guevara Sisti. La magistrada reconoció tener estudios en ese área y realizar dichas prácticas desde 2023. Y desde el caso en el que utilizó esta técnica la pregunta es: ¿qué es la biodescodificación y qué sabemos sobre ella?

La biodescodificación es una propuesta que tiene como objetivo encontrar el origen de una enfermedad o patrón de conducta. De hecho, cuando realizamos búsquedas sobre este fenómeno, lo primero que nos aparece está relacionado a "buscar la forma de sanar" o de restaurar un lazo para no repetir una conducta, cualquiera sea, que nos esté perjudicando en nuestra vida y la de nuestro entorno. También se la conoce como la nueva medicina germánica.

Buscando el origen metafísico de las enfermedades también se tiene en cuenta, y sobre todas las cosas, el factor emocional que cada persona puede dejar en cada enfermedad. "Desde allí se busca la forma de sanar", explican especialistas del tema en las redes sociales. A su vez, indican que "toda enfermedad tiene su origen emocional y está causada por un sentimiento que no se está manifestando como tal, sino que se proyecta en el plano físico del cuerpo".

Esta herramienta no reemplaza a otro tipo de terapias, sino que llega como complemento de las mismas. Los precursores de las corrientes llamadas "bio" son Ryke Hamer, quien es conocido como uno de los creadores de la "nueva medicina germánica"; Anne Schützenberger, quien inició la psicogenealogía; Christian Fleche, de la escuela francesa de la biodescodificación biológica y Bruce Lipton, estadounidense pionero en lo que es el campo de la epigenética. Esta "pseudomedicina" comenzó a gestarse en los años '80 y hasta el día de hoy se sigue empleando para distintas consultas.

Los seguidores de la biodescodificación expresan que es útil para el tratamiento de algunas enfermedades y agregan que estas "nuevas medicinas", sólo buscan acompañar y dar otro respaldo al trabajo clínico. Sin embargo, la biodescodificación no está avalada científicamente.

El caso mendocino



En el caso de Mendoza, que los padres o tutores no lleven a sus hijos a la escuela de manera reiterada e injustificada pueden ser sancionados gravemente. Según marca el Código Contravencional de la provincia las multas van inicialmente de los $5.700 a los $14.250, pero también se los puede arrestar por 15 días o penar con trabajo comunitario 20 días. Sin embargo, son conductas contravencionales y no delitos.

La aclaración vale ya que en el caso puntual de la jueza de Paz mencionado anteriormente se tomó en cuenta que las multas no significaban reflexión en las familias que no mandaban a sus hijos a los colegios y explicaron que incluyeron la biodescodificación ya que se podía tratar de padres que no fueron criados yendo a la escuela y repiten en sus hijos un patrón que ellos mismos recibieron.