La Rioja: la crisis de la Policía pone en jaque al gobernador Ricardo Quintela

La Rioja es una de las provincias más perjudicadas con la llegada de Javier Milei, que dio por terminado el paradigma de envíos discrecionales al interior, y busca que la reactivación económica sea por la producción local. Así, las cuentas en rojo de Ricardo Quintela, el gobernador peronista que apostó fuerte por Sergio Massa, están complicadas, y los empleados públicos y policías están en pie de guerra. El primer capítulo se vive estos días, donde se sostienen en la plaza de la Capital hasta ser atendidos por el gobernador y acuerden un sueldo básico de 800 mil pesos.

Mientras la temperatura sube, los policías de franco están protestando frente a la casa de la gobernación. No se interrumpe la actividad por ahora, pero hay un detalle: distintos policías de zonas del interior de La Rioja se están sumando a la protesta, que tendrá hoy un pico de tensión. La promesa es no volver a sus lugares hasta no ser recibidos por el gobernador Quintela, quien se encuentra en Buenos Aires.

Las protestas de médicos, docentes y otros sectores, terminó en reiterados casos con represión y heridos, por lo que la lista de requerimientos de los policías para terminar con el conflicto incluye como premisa básica que “ningún efectivo policial sea perseguido o perjudicado laboralmente por haber luchado por un salario digno”. Las reuniones previas fueron con el jefe de gabinete provicnial, Juan Luna Corzo, y el ministro de Justicia, Miguel Zárate. Por ahora no hay acuerdo y la tensión va en aumento.

El rosario de pedidos es variado, desde el blanqueo total de los ingresos, duplicar el salario para ponerlo al nivel de las horas trabajadas, y el respeto de las horas laborales según lo establecido en la ley 11.544 artículo 14 bis. El debate sobre las horas no es nuevo, ya que entre el régimen habitual y las guardias, se trabajan las 48 horas y el recargo de 64 horas, lo que está fuera de lo pautado y no se paga ni se calcula en aguinaldo.

Ricardo Quintela enfrenta el apremio del cambio de reparto de dinero nacional, para peor, la justicia sospecha y empieza a comprobar la posibilidad de corrupción en los planes sociales. Hay unos 1060 casos de empleados públicos de la Gobernación inscriptos dentro del plan Potenciar Trabajo. La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona quiere ahora indagar a todos los implicados y levantar el secreto fiscal y bancario, algo que puede comprometer seriamente a Quintela por ser quien está a cargo de la Provincia hace cinco años.

La Rioja ya había sido escándalo por la clausura de la fiesta tradicional de La Chaya, que reúne al pueblo en las calles recordando el amor no correspondido de la bella india por parte de Pujllay, un pícaro y mujeriego hombre. EL pueblo riojano se encuentra para recordarla todos los veranos, y Quintela suspendió el evento, algo que causó mucho malestar en los riojanos.

La policía no tiene representación gremial, por lo que la instancia judicial es distinta a otros sectores de la sociedad. Los empleados públicos sí están representados, por lo que las negociaciones se llevan a cabo dentro de la órbita del ministerio de Trabajo provincial. Los policías exigen un ítem remunerativo por horas de recargo no pagas, el plus por familia y un aumento trimestral por inflación que contemple también el mantenimiento de los uniformes.

