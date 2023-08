Es tiktoker y enseña a cocinar un "plato gourmet para los pobres" por $500

Jael Saracho es tiktoker, tiene 413 mil seguidores y acumula en esa red social 7.5 millones de me gusta. Su contenido está dirigido a clases sociales bajas y comparte en cada uno de sus videos recetas para elaborar a bajísimo costo. También chistes sobre su vida "siendo pobre" y algunos trucos para sobrellevar la gran inflación y crisis que golpea al país. En los últimos días se viralizó un contenido de ella en el que muestra cómo cocinar un plato por sólo $500. Promete que pueden comer hasta cinco personas".

"Hoy como buena economista vamos a hacer un plato gourmet para los pobres, en el que vamos a gastar solamente $500, menos de un dólar, y vamos a comer cinco personas", dice Jael en el video. Luego, hace un chiste y dice que seguramente todos piensen que por ese monto no se puede cocinar nada, pero luego de las risas procede a mostrar la receta. En una olla pone un poco de aceite, arroz y dos tazas de agua. En otra, aceite, cebolla e hígado.

Sobre la verdura, que no está entera, aclara que le falta un pedazo porque la obtuvo de un trueque. "Obviamente la permuté porque cuando los pobres no tenemos una cosa la permutamos por otra. Esto me valió una zanahoria", cuenta Jael y con su inconfundible sentido del humor agrega: "Y aprovechar la cebolla para tirarme una lloradita por esta miserable vida que me tocó".

La joven termina su receta, emplata y comparte el resultado final que, según dice, es excelente. "A mí me encanta, gracias Dios, riquísimo, me encanta", insiste. Esta no es la primera vez que ella comparte trucos gastronómicos, días atrás mostró cómo hacer una tortilla de papas con huevo en polvo y contó cuándo tuvo que subir su presupuesto de $100 a $500 por las altas subas de precios.

Video: así es la receta para cocinar por $500