El fenómeno que atraviesa a miles de niños en el país

La reciente película de Barbie ha desatado una verdadera ola de entusiasmo en todo el mundo. La película, que superó la asombrosa marca de los 1.000 millones de dólares en ingresos a nivel global, no solo dejó su huella en las pantallas de cine, sino que se extendió a los deseos de los niños.

El estreno de la película marcó un momento en las salas de cines de todo el mundo. No solo las niñas, sino también los niños, se sumaron a la fiebre rosa, asistiendo a las funciones vestidos del característico color, rindiendo homenaje a la icónica muñeca.

Con el Día de la Niñez a la vuelta de la esquina, la muñeca es uno de pedidos favoritos de los niños. En una recorrida por diversas jugueterías, vendedores confirmaron a MDZ que la muñeca alemana es el pedido principal. "Desde antes de la película nos la empezaron a pedir por los memes que hubo, y desde que se estrenó todos los días vienen a preguntar. Ahora nos quedan solo tres y el "Día del Niño" es dentro de una semana", comentó una vendedora.

Sin embargo, las importaciones limitadas han generado una situación donde las Barbies originales escasean en el mercado local. Aquellos que desean adquirir una original pueden esperar un precio promedio de alrededor de $10.000 pesos.

La escasez de las Barbies se debe a las trabas en las importaciones, lo que ha hecho que aumenten sus precios. Una Barbie original simple (sin accesorios) se puede conseguir desde los $9.000. No obstante, si se desea una Barbie médica o cantante, el precio es mucho mayor, llegando incluso a los $30.000.

Ante estos exorbitantes precios, muchas personas buscan alternativas accesibles. Las réplicas de Barbie ofrecen un parecido similar a un precio mucho más asequible, alrededor de $3.000 pesos. Si bien no son originales, estas opciones permiten a los padres cumplir los deseos de los más pequeños sin afectar gravemente su presupuesto.

Y si el sueño es proporcionar a las Barbies un hogar de ensueño, los padres deben prepararse para una inversión significativa. El precio de la icónica Casa Malibú de Barbie comienza en los $120.000 pesos.

Un fenómeno que "atrasa" para bien

La película de Barbie logró lo que parecía un desafío insuperable: devolver los deseos de regalos de los niños a un terreno familiar y lleno de creatividad. En un mundo donde la tecnología solía dominar las listas de deseos, este fenómeno cinematográfico reavivó la alegría de jugar con juguetes tradicionales.

El fenómeno rosa parece lograr algo imposible, que los niños y niñas del país se alejen de las pantallas. "Yo de chiquita tenía muchas Barbies y las tuve que buscar otra vez en la casa de mi mamá, porque mi hija de 5 años me pidió una Barbie para el 'Día del Niño'. Es la primera vez que mi hija me pide un juguete y no un celular o la tablet, que es algo común", explicó Marian (38).