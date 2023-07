La joven escritora de 22 años que es furor y la rompe en TikTok

"Desde que tengo 9 años leo, a los 14 empecé con un primer proyecto que no llegó a nada. Como todos los primeros proyectos de las personas que arrancan algo nuevo y no tienen idea de que están haciendo", sostiene Victoria Resco. Con tan solo 22 años, la joven escritora autora de las novelas "El silencio perfecto" y el bestseller "Reino de papel", la rompe. En su paso por Mendoza, donde participó de un ciclo de charlas de escritores en Las Heras, visitó MDZ Radio, contó su historia y lo que significa ser escritora en tiempos de redes sociales.

Según expresó, su primer proyecto 'truncado', le sirvió para "entender lo que la apasionaba". "Mi primera novela la terminé a los 16 años y la escribí en inglés. Esta guardada en un cajón, archivada. Mi primera novela publicada fue en el año 2021: "Reino de papel", la escribí en pandemia", remarcó.

Para ella, en la actualidad la literatura dejó de ser "de élite, para el que tiene 25 títulos". "Hoy pasa por el que le apasiona y hace un producto de calidad y tiene acceso a otras personas para que lo lean. No hace falta pasar por el mundo editorial", agregó.

Según contó, en sus comienzos, publicaba su novela en internet. Victoria cuenta con 200 mil seguidores en Instagram y 1,4 millones en TikTok. "Soy consciente de que llegué hasta donde estoy por el trabajo que hacia en las redes, pero también tiene que ver con ofrecer un producto de calidad. Estoy segura que los libros que escribo son buenos y estoy orgullosa del trabajo que hago en la literatura", dijo. En sus redes, también hace reseñas de libros.

Victoria Resco junto al equipo de Uno Nunca Sabe

Aunque su último libro es de romance, confiesa que no suele ser muy romántica: "Es como una dualidad, porque tengo una parte de mí dice que le encanta el romance, pero en pareja soy muy seca".

"Dentro de la literatura a mi me inspira mucho la música. Cuando quiero escribir algo triste me pongo Coldplay, cuando quiero algo meloso, Shakira. Tengo mis métodos para inspirarme, lo que me pasa día a día también me inspira. Escribir me encanta, es lo que más me gusta hacer. Tengo como seis libros ya pensados. Para mí es muy importante que todas las novelas tengan un mensaje ", cerró.

Escuchá la nota completa: