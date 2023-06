Sociólogo explicó la importancia del voto asistido para personas con discapacidad

Durante los últimos días se armó gran revuelo por los dichos de una candidata de Milei sobre la hija con discapacidad de Luis Juez. Todo ocurrió tras las elecciones del domingo en Córdoba, en las que Juez se presentó como candidato a gobernador por JxC y, en ese marco, llevó a votar por primera vez a su hija Milagros.

Un día después de los comicios, la candidata a intendente por el partido La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sikora, subió un video a las redes en el que expresó: “No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”.

Tras esta situación, mucho fue lo que se habló respecto al tema. Juan Carlos González, sociólogo y Defensor de Personas con Discapacidad, dio más detalles en MDZ Radio.

Para empezar, González aclaró que “persona que está en el padrón, persona que puede votar. Es un derecho irrenunciable e indelegable”. En Según Cómo lo Mires, explicó: “Se tienen que dar varios requisitos, que un juez diga que no tiene las habilidades como para poder votar y avisa al registro civil y se hace llegar a la Cámara Electoral, esa persona puede no aparecer en el padrón. Son una minoría total”.

“La persona con discapacidad, por más severa que fuera, si está en el padrón y se presenta en el comicio, nadie puede negarle su acceso al voto”, aclaró.

Sobre los dichos de Sikora, indicó que “invisibilizó una libertad fundamental, el derecho a elegir y ser elegido” y calificó de bajeza al “nivel político de las declaraciones de esta persona. No sabía que había emitido sus disculpas, eso es importante”.

También hizo hincapié en que el Código Electoral Nacional “viene más adelantado que el provincial y desde hace varios años adoptó como herramienta el cuarto oscuro accesible y el voto asistido. El Código Provincial adoptó la herramienta del voto asistido recién ahora con el cambio de la boleta única”.

Y explicó: “El voto asistido nos permite a todas las personas acceder al box acompañados por una persona de nuestra confianza, que si no la hay sería el presidente de mesa, durante todo el procedimiento del voto, hasta insertar la boleta en la urna”.

“El voto asistido nos ha traído una herramienta de acceso al voto a las personas con discapacidad muy importante. Pero no deja de ser asistido: nos permite votar, pero no nos da la autonomía. Apuntamos a que haya mecanismos o dispositivos que den mayor autonomía al votante con discapacidad”, agregó González.