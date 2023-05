La ciudad argentina enamorada de Lady Di que le da la espalda a la coronación de Carlos y Camila

Habían pasado poco más de 13 años de la Guerra de Malvinas cuando Lady Di pisó suelo argentino, pero las tensiones políticas parecían haber sido como agua que corrió bajo el puente. Algunos seguramente ofuscados por la situación pero la realidad es que las relaciones bilaterales estaban en franco ascenso, aunque siempre dejando la causa Malvinas de lado. Así llegó la entonces exmujer del hoy rey de Inglaterra, Carlos III del Reino Unido, y se reunió con Carlos Saúl Menem, viajó para avistar ballenas y visitó una histórica casa de té en Gaiman, Chubut.

La princesa Diana llegó en medio de las tribulaciones que atravesaba su matrimonio con Carlos, del que ya se encontraba separada pero no divorciada. En torno a ello, la misma Lady Di había declarado ante la BBC: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido”. La entrevista atravesó el globo y dos días después ella llegaba a la Argentina. El matrimonio real se consideraba terminado y ahora la esperaba el fin del mundo para unos días, aunque con la agenda repleta, servirían de descanso en comparación a la tormenta que rondaba Inglaterra.

El rey Carlos III del Reino Unido y su consorte Camila Parker-Bowles.

(Foto: Instagram/@theroyalfamily)

Ya en el país, ella visitó la particular localidad de Gaiman, una colonia galesa instalada en la otra punta del mundo y en el corazón de la Patagonia. El pueblo, que por entonces tenía unos cinco mil habitantes, se vistió de gala para recibirla y ella quedó guardada en el corazón de los vecinos. Allí visitó la casa "Ty Te Caerdydd" que, aunque hoy permanece cerrada, se transformó en un monumento histórico y tradicional del lugar.

Siendo el té una característica propia del lugar, ya que no es la infusión favorita del pueblo argentino, Gaiman se caracteriza por las tradiciones que trajeron sus fundadores desde las islas septentrionales. Ahora, en la previa de la coronación del flamante rey inglés, vale preguntarse como se vivirá la coronación de Carlos III del Reino Unido. Siendo Lady Di una parte de la historia de Gaiman, solo hay varias respuestas posibles: que a los pobladores no les interese la coronación del rey que rompió el matrimonio con la princesa y mucho menos ver a la consorte junto a él, respetar sus orígenes británicos y celebrar la coronación de un nuevo monarca o directamente dar la espalda al hecho porque no se sienten hermanados con el trono del Reino Unido.

Gaiman es una colonia galesa que se instaló en Chubut. (Instagram/@vienttodelsur)

Aunque cueste creerlo, siendo un pueblo que se ve beneficiado porque Lady Di lo visitó muchos turistas se acercan por ese motivo, la tercera respuesta posible es la correcta. MDZ habló con Felipe Glyn Irianni, de la casa de té "Ty Gwyn" y explicó que "aunque la visita de Lady Di generó un mayor turismo en el lugar, no es lo más importante para nosotros". Igualmente considera el hecho como un hito importante en la historia de la ciudad, que surgió como una colonia galesa, pero señaló que prefieren que Gaiman se destaque por su relación con la cultura del país de sus antepasados. En la misma línea, resalta que Carlos III "fue príncipe de Gales pero no es más que un título nobiliario, él ni siquiera habla galés o tiene algún vínculo con la historia de nuestra cultura".

Esta visión de Gaiman es simple: Lady Di es importante, pero no es todo lo que tiene para ofrecerle al visitante. Al mismo tiempo, Carlos III del Reino Unido no le significa nada y no cambia mucho su relación con la monarquía. Óptica sustentada en los orígenes de la colonia galesa que llegó a la Patagonia con una mala relación, aunque no tan tensa como la de los irlandeses, frente a los soberanos de Londres y con el deseo de salir de su órbita.