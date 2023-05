Viral: su hija se atendió en Mendoza y él resaltó el sistema de salud

Si hay algo de lo que se pueden sentir orgullosos los argentinos es el sistema de salud del país. Este servicio público le permite a la gente poder recibir una atención de calidad en cualquier punto de Argentina a muy bajo costo, cualquiera sea el problema de salud.

El buen funcionamiento del sistema de salud es una buena oportunidad para los extranjeros, que a sabiendas de este servicio de calidad, recurrentemente viajan al país para atenderse en los hospitales de Argentina.

Hace unos días, uno de los turistas chilenos que estaba en Mendoza pudo comprobar esta afirmación, ya que tuvo la mala fortuna de que su hija se enferme, presentando un evidente cuadro de fiebre. Luego de recibir la atención del personal médico mendocino, contó su experiencia personal a través de un video, que se hizo viral en Tik Tok.

En el clip, el hombre asegura que pasó lo que no tenía que pasar: “Mi hja se enfermó, está con mucha fiebre, y tuvimos que llevarla al hospital para que la atendieran en urgencias”, comentó. Luego, siguió su relato aclarando que no recibió atención en un hospital de salud pública, porque había mucha gente, y le dieron un turno a las 22 horas. Por lo tanto, tuvo que irse a una clínica privada de Mendoza, ya que no podía esperar.

Al llegar a este centro de salud privado, el turista chileno confesó: “Estaba preparado para que me hicieran pedazos con la factura”. Sin embargo, se sorprendió al ver que la cuenta era de 7260 pesos argentinos, que equivalen a unos 14 dólares aproximadamente, y lo comparó con lo que un chileno suele pagar en su país: 190 dólares el plan de salud, y un adicional de 10 dólares cada vez que va a urgencia.

Además, el viral llama a la reflexión a los usuarios de la plataforma, para que razonen y escriban en los comentarios cuál de los dos sistemas de salud es mejor, a lo que la gente respondió con opiniones positivas de chilenos y argentinos sobre el servicio de salud argentino.

Los comentarios coincidieron con el turista chileno, destacando la salud pública argentina.

El clip, con más de 190000 visualizaciones y 6000 “me gusta”, se viralizó en Tik Tok, y expone a las claras que el sistema de salud argentino es bueno y elogiado por los propios extranjeros, que al compararlo con sus propios servicios sanitarios, se inclinan por el de nuestro país.

Recibir atención sanitaria accesible y de calidad es un derecho primordial que deben tener todos. Argentina fue, es y será garante y defensora de los derechos humanos: un ítem en el que gana por goleada.