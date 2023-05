Salarios bajos y falta de crecimiento: los motores detrás de la rotación en el sector gastronómico

La industria gastronómica, conocida por su dinamismo y atractivo culinario, se enfrenta a un desafío recurrente: la constante rotación del personal. Los restaurantes y establecimientos gastronómicos a menudo experimentan altas tasas de cambio de personal, lo que plantea interrogantes sobre los factores subyacentes que impulsan esta situación.

Para comprender mejor esta problemática, MDZ entrevistó a varios trabajadores de la industria, quienes nos han brindado valiosas perspectivas sobre las razones detrás de esta rotación constante. Sus testimonios destacan una serie de factores que influyen en la decisión de los empleados de buscar nuevas oportunidades y desafíos en el ámbito gastronómico.

Entre la mayoría de las respuestas, el principal motivo para cambiar de trabajo es la cuestión laboral. Según el Index del Mercado Laboral de Bumeran, se ha identificado que los sueldos más bajos en la industria gastronómica corresponden a los camareros, quienes, incluyendo las propinas, ganan un promedio de $89.000 al mes.

Pablo Martínez (26) estudia y trabaja como mozo en un restaurante del centro mendocino y comentó cuál es su razón para cambiar de trabajo: "Siempre encontrás algo mejor y por la inflación los sueldos no se actualizan y a los pocos meses que entras podés buscar algo nuevo y el sueldo va a estar actualizado".

Agustina, una ayudante de cocina, también coincidió con el anterior caso, "los sueldos no se actualizan mucho. Con lo que ganamos es imposible independizarse, pensé varias veces en cambiarme, pero hay lugares que realmente pagan muy poco y otros te toman de 'prueba' por tres meses y después no te toman, y en todo ese tiempo te pagan mucho menos de lo que se paga normalmente".

Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Los sueldos no se actualizan tanto como debe ser, gran parte de los trabajadores de la industria están en negro. También hay mucha sobrecarga de horario.

Uno de los mayores problemas de la Argentina también se refleja y asienta en la industria gastronómica: el empleo informal. Según el último informe difundido por el Indec "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra", en la Argentina el empleo en negro alcanzó un récord de 5.613.000 de puestos, es decir, el 43% de los trabajadores asalariados y en ese sentido, los encuestados por MDZ coincidieron que en el rubro gastronómico el trabajo en negro abunda.

Rodrigo Díaz (27) es un ex trabajador que hizo de "todo" en el rubro, desde lavaplatos ha encargado habló sobre esta problemática. "Un problema muy común es estar en negro, porque uno empieza generalmente de chico a trabajar en eso y al principio es tu plata y la gastas toda, pero a la larga no te sirve porque no te aporta a la jubilación y al trabajar de noche, la plata se te va más fácil. Algunos se van al casino o a tomar a otro bar y la plata no te queda mucho tiempo en los bolsillos".

Otros problemas es que la posibilidad de crecer dentro de la industria, ya que el techo (encargado) es algo que se obtiene con facilidad, según uno de los entrevistados. Pero desde ahí ya no hay un puesto mayor. Al estar en negro, los trabajadores deben ahorrar por si mismos para su jubilación

Foto: Shutterstock

Como último punto, la mayoría habló que si bien hay una flexibilidad laboral cuando se trabaja en dicha industria, por lo general se trabaja seis días a la semana y "si o si se trabaja los fines de semana".

En resumen, los factores que impulsan la constante rotación del personal en la industria gastronómica incluyen la cuestión salarial, la presencia de empleo informal, la falta de oportunidades de crecimiento y la sobrecarga de horarios. Estas problemáticas representan desafíos significativos para la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores en esta industria.