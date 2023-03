Los tips del psicólogo que más sabe sobre relaciones tóxicas y resiliencia

El reconocido psicólogo y escritor, Bernardo Stamateas, vino a Mendoza para presentar una serie de charlas gratuitas y abiertas para toda la familia sobre los recursos internos que tienen los seres humanos para afrontar las crisis. En diálogo exclusivo con MDZ, el profesional adelantó cuáles serán los principales puntos a abordar en las conferencias y brindó consejos para aquellas personas que se relacionan con personas "tóxicas".

- ¿Cuáles son los temas de las conferencias que darás en Mendoza?

Vamos a hacer siete charlas gratuitas abiertas para hablar sobre la "resiliencia", que es la capacidad de crecer a partir de las crisis, de ver nuestras fortalezas. Usamos las fortalezas cuando nos va mal y cuando los va bien...cuando hacemos algo y nos va bien, yo le pregunto a la gente, qué hiciste para que te vaya bien...quizás tuviste perseverancia, te relacionaste con la gente correcta, entre otras cosas. Es importante identificar esas fortalezas para usarlas tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal.

- ¿Cuáles son las principales características o rasgos para detectar que estamos frente a una relación tóxica?

Bueno, todos tenemos rasgos, venimos fallados de fábrica y tenemos un poquito de negativos, chismosos pero el tóxico necesita verte mal. El objetivo es lastimar, destruirte para ellos sentirse bien. Esa es la gran diferencia... todos podemos ser negativos pero otra cosa es cuando la persona necesita que estés mal, necesita envenenarte, destruir tu estima, que no triunfes porque eso la hace sentirse bien.

Toda persona que nos mete miedo, culpa, que nos nivela para abajo, nos roba energía es tóxica. Un ejemplo es cuando salís con un grupo y no te sentís bien, sentís como que había mala onda...uno tiene que escuchar el termómetro interno, la percepción y escuchar a los amigos también porque a veces uno está en una relación tóxica y es el último en enterarse.

-¿La persona tóxica tiende a aislar a los demás?

Exacto, el tóxico aísla, te deja en un lugar de soledad o de no escape, te podan las relaciones... te quita los vínculos. Algo muy común es escuchar, tu vieja no me gusta, esas compañeras de la facultad no son buenas, te empieza a podar los vínculos, te quita todo cable a tierra que puedas tener y justamente porque te hacen esa poda... tus amigos te dicen "no te vemos feliz, te vemos bajoneado".

La poda de los vínculos es una señal y otra es la descalificación... el tóxico no te dice vos no servís sino que te dice vos servís, sos una genia, maravillosa, inteligente...y en un momento, empieza a meter entre todo el bombardeo de amor, la descalificación y no te das cuenta porque ya te fue podando la estima, te fue podando los vínculos y vos quedás atrapado bajo la manipulación y el control.

Bernardo Stamateas es un referente en el tema de las relaciones tóxicas

-¿El tóxico o tóxica es manipulador o controlador?

Todo tóxico es manipulador, el objetivo de la manipulación es el control. El golpe físico verbal es la herramienta, el maltratador no quiere maltratar, el maltrato es como un martillo que usa. El objetivo es el control porque necesita cosificar, sos un objeto, te uso cuando quiero y te dejo cuando quiero, te cosifica y ahora vos sos un objeto de propiedad. Eso le hace sentir poder...necesitan sentir poder y control porque justamente tiene una herida de impotencia, fueron lastimados, heridos traumatizados.

- ¿Hay diferentes tipos de personas tóxicas?

Claro, están los clásicos que son el narcisista y el psicópata. En el caso del narcisista aparece como un tipo perfecto, es seguro y valiente, dice las cosas y uno al principio queda encandilado. Pensás qué impresionante esta persona hasta que descubrís que detrás de todo eso no hay nada, no hay emociones...hay envidia y dolor.

-¿Cuáles son las actitudes que podemos detectar en una persona que es tóxica?

La persona tóxica mete miedo, "tené cuidado conmigo, no sabes quién soy yo, si me dejás me voy a lastimar"; también mete culpa, "tenés la culpa de todo"; descalifica y poda los vínculos. Esas serían las más importantes. Hay que juntarse con gente nutritiva, agregar a nuestra vida gente que nos active las emociones positivas.. todos podemos tener un día malo pero otra cosa es cuando percibimos que el otro necesita hacernos sentir mal para sentirse bien.

"No hay que hiperidealizar, o debo dejar que me descalifiquen, tengo que escuchar mi voz interna. Esa enseñanza es la que nos permite seguir creciendo"

-¿Cuesta mucho de salir de una relación tóxica?

Sí no es fácil. Cuando vos le decís a una amiga o amigo: "che, no te veo bien, pensá en vos, queréte, valoráte"...no es fácil porque la persona ya tiene la estima podada. Quien está en una relación tóxica no se plantea la posibilidad de dejarla. Además, el tóxico te regala adrenalina, vos cuando estás con alguien así caminás sobre cáscara de huevo. Cuando vos lo dejás...lo que le pasa es que muchas personas se deprimen, dicen sentirse vacías, piensan que extrañan...pero cómo vas a extrañar si te maltrataba, lo que extrañan realmente es la adrenalina.

Se genera un circuito de dependencias similar al workaholic donde la persona trabaja porque no puede dejar de trabajar. Eso genera cortisol y adrenalina que son químicos que generan dependencia.

Todos tenemos historias difíciles duras, lo importante es aprender de la historia. La historia es como cualquier recuerdo del pasado, hay que transformarlo, elaborarlo...si la crisis te tira el piso levantarte con una enseñanza, aprender algo de eso, reflexionar, construir para adelante. No hay que hiperidealizar, o debo dejar que me descalifiquen, tengo que escuchar mi voz interna. Esa enseñanza es la que nos permite seguir creciendo.

Las charlas serán abiertas y gratuitas

- ¿Se puede educar la forma de relacionarse desde la adolescencia?

Es muy importante prevenir, enseñar empatía, a ponernos en el lugar del otro, sacarnos la omnipotencia de querer cambiar a todo el mundo, no idealizar a nadie, no esperar del otro lo que yo no puedo dar. Te lo voy a decir en términos más psicológicos...sería desarrollar un "yo" sano que es un apego seguro. El apego es la manera de vincularnos.

El apego seguro es cuando vos tenés un "yo" autónomo e interdependiente, quiere decir que no espero que me feliciten y valoren pero también también desarrollé un "yo" interdependiente, ayúdame, enséñame, acompáñame; es aprender a pedir porque entiendo que no soy omnipotente.

Qué sucede si desarrollaste solo un "yo" autónomo, tenés un apego evitativo... la persona se corta sola, te quiero pero en otra habitación, la persona se corta sola. Qué pasa si yo no desarrollé la autonomía y solo la interdependencia... estoy frente a un apego ansioso: "ayudáme, no me dejes, enseñáme".

-¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene un apego ansioso?

Podemos ayudar muchísimo, esta infravalorado la ayuda de los amigos pero podemos ayudar a pensar, reflexionar. En el caso del apego ansioso, lo que hay que trabajar y ayudar es en su autonomía. Decirles que antes no necesitaban que los validen, ayudar a pensar qué cosas hacía antes de salir con esa persona, qué cosas tenías que ahora no tenés, por qué pensás que se perdió.

Ayudar en el proceso de reflexión es la mejor manera, ayudar a la persona a la introspección y a desarrollar la autonomía.

-¿Hay tiempos para eso...cuándo es necesario consultar a un profesional?

Cuando uno ve que tiene un problema, lo habló, pensó, charló, lo vio con los amigos y la familia pero persiste y escapa a nuestra capacidad. Ahí está bueno consultar, no sé si terapia pero por lo menos hacer alguna consulta de esclarecimiento, a veces con una sesión alcanza.

-¿Las formas de control se potencian a través de las redes sociales?

Las redes son un gran tema ya que los chicos confunden el lenguaje virtual con el real. Creen que si tienen seguidores, esos son amigos y que si los bloquean son rechazos, mezclan los lenguajes. Hoy el gran conflicto son los vínculos, vienen chicos de 20 años con depresión, ansiedad, melancolía.

Somos seres sociales, nos curamos en la relación con el otro. Cuando nacemos, una mano nos puso en el pecho de mamá, la mano de papá, la mano del médico, de la enfermera...desde ese día hasta el último día de la vida necesitamos al otro. Somos seres sociales, tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar la presencialidad, el disfrute del encuentro con el otro, no tanto a ponerle límites a lo virtual sino potenciar lo presencial porque eso va a encontrar el balance ya que lo virtual vino para quedarse y hay que tomar todos los recaudos.

-¿Qué sucede con las personas que repiten patrones en cuanto a sus relaciones, que salen de una relación tóxica para meterse en otra relación?

La repetición para los psicólogos es un síntoma importante, cuando estoy repitiendo algo es porque hay algo que no está sanado en mi historia.

Repetimos el apego primero que tuvimos con nuestros viejos, la manera de relacionarnos. Dicen que el 85% de los armados de pareja son repeticiones de apegos, si tuviste un modelo de apego más o menos estás salvado pero si tuviste un apego, no tan bueno es probable que tus próximas elecciones tengan mucho que ver con eso...es importante elaborar resolver y analizar más o menos como fue la relación con nuestros viejos.

La repetición es un intento de elaboración de un trauma que no fue sanado, entonces la manera de que el psiquismo tiene de tratar de resolverlo es repitiéndolo y eso hace ruido...es una de las consultas fundamentales en la terapia.