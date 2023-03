La UNCuyo endurece su postura y no pagará los días de paro docente

Durante una conferencia de prensa convocada por la UNCuyo, la rectora Esther Sánchez indicó que "respetan el derecho a huelga" pero que la casa de altos estudios no pagará las jornadas a los docentes que no hayan trabajado. La medida fue adoptada luego numerosos días de protesta que han provocado que los alumnos secundarios no hayan tenido prácticamente actividades durante el 2023. Los padres habían exigido una postura más dura por parte de las autoridades.

"A partir de ahora reconocemos el derecho de hacer paro de nuestros docentes, pero no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva", aseguró Sánchez.

Al mismo tiempo, la máxima autoridad universitaria resaltó: "Entendemos que agotamos de nuestra parte todas las instancias en las que intentamos que hubiese otros modos de reclamar y visibilizar el descontento y no conseguimos ese entendimiento".

El conflicto viene teniendo más fuerza en los colegios, no así en las unidades académicas, según revelaron desde la UNCuyo. Sin embargo, aceptaron que el acatamiento viene superando el 70%, cifra que resulta preocupante. Ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza para la próxima semana, desde el rectorado decidieron poner en marcha acciones para desincentivar esta situación.

Sánchez explicó que la metodología de no pagar de las jornadas de huelga ya se puso en práctica durante la gestión de María Victoria Gómez de Erice y que tuvo resultado positivos. Esto fue lo que motivó nuevamente su implementación.

"Entendemos que en un contexto de elevada inflación e incertidumbre sobre la evolución de los salarios es necesario revisar los incrementos periódicamente y mantener un diálogo abierto entre el Gobierno nacional, responsable de paritar salarios, y los gremios que representan a los docentes. Pero también sabemos que nuestros estudiantes necesitan la presencialidad", señaló la rectora.

Y sumó: "Debemos asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, mantener las clases, sobre todo en las escuelas preuniversitarias. Esto es prioritario porque es un tramo obligatorio de la enseñanza".