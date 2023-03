"Francisco nos sorprende con acciones bien concretas", expresa una fiel seguidora del Papa argentino

Toda esta semana fue un buen ejercicio para recordar donde nos encontrábamos cuando salió la fumata blanca y ese "Habemus Papam" que sorprendió al mundo con un Papa venido del "fin del mundo". Desde ya hacia algunos años Alejandra González llevaba adelante un programa de radio claramente temático sobre la vida del Papa, comenzando allá por el 2002 con un Juan Pablo II amado por la conductora, luego con un Benedicto que costaba un poco mas entender sus escritos de alto vuelo intelectual.

Hoy, a 10 años de Francisco encuentra a un Bergoglio que la sorprende en cada palabra y en cada gesto. González habló con MDZ y nos contó la experiencia de haber participado en las 3 Jornadas Mundiales para la Juventud, la de Rio 2013, la de Cracovia 2016 y la de Panamá 2019 y cómo se prepara para la del mes de agosto de este 2023 en Lisboa, Portugal.

Alejandra, sos un seguidora de los pontificados de la iglesia católica desde un medio de comunicación tan importante como es la radio. ¿Cómo recibiste en su momento la renuncia del papa Benedicto XVI?

La renuncia del papa Benedicto tuvo 2 aristas: la primera fue una gran sorpresa, costó entender por qué un Papa de la Iglesia católica renunciaba a una pontificado, pero después entendí que fue un valiente dentro de la iglesia, porque entendió que por un lado sus fuerzas no le daban para afrontar todos los temas que se venían en un futuro muy cercano, a las investigaciones que él mismo había iniciado para poder erradicar cualquier tipo de corrupción o de actos que no tuvieran concordancia con el mensaje de Cristo.

Muy sabiamente dio un paso al costado, en donde les deja bien en claro a los cardenales que iban a tener la responsabilidad de elegir a su sucesor, la lectura que el futuro sucesor iba a tener que realizar. Toda esa investigación tenía que llevarse adelante, con lo cual fue una gran valentía reconocer sus limitaciones.

Tenías planificado ir a la JMJ Río 2013 para disfrutar al papa Ratzinger, pero hubo cambio de planes, ¿o no?

El poder participar en la Jornada Mundial de la Juventud allá por el año 2013 tenía como objetivo principal encontrarme con Benedicto XVI, renunció en febrero y la verdad no hubo cambio de planes. Desde mi fe católica sentía que me iba a encontrar con el nuevo Papa. Quien tuvo la oportunidad de poder participar de eventos de Iglesia a nivel internacional entendí que el aprendizaje y la gracia que nos enseña Dios, va más allá de quien fuese el Papa.

Aprendí mucho de cada Jornada Mundial de la Juventud, y también las ganas de poder contarlo desde un programa de radio todo lo vivido. Admiro a cada corresponsal que participa en general acompañando al Papa en cada viaje y poder transmitir lo que está sucediendo en ese lugar. Ese fue una constante en cada JMJ que participé como periodista poder contarles que sucedía en esos dias.

Alejandra en Panamá 2019

Francisco en sus primeros encuentros comenzó a sorprender con una sonrisa permanente, gestos que en Buenos Aires no solían suceder, ¿te sorprendió?

Francisco sorprende a cada instante, cuando era nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio no solía tener esa sonrisa en su rostro como gesto en los actos multitudinarios. Tampoco era de hacerse ver andar recorriendo la ciudad, era muy bajo perfil, como ahora en cada audiencia de los días miércoles. Una de las grandes enseñanzas que deja este tema es que Francisco entendió es el Papa, entendió que es el líder máximo de la religión católica, y que la mirada del mundo entero está puesta en él, y es por eso que le sumó una sonrisa a su mensaje, que la gente necesita estar cerca de él Eso sí es una gran virtud, la cercanía con el otro, eso fue desde siempre. Con lo cual me sorprendió muy gratamente su sonrisa y sus gestos, ejemplo claro lo que sucede con está es su papamóvil, es un verdadero padre.

Estuviste presente en Cracovia 2016 y Panamá 2019, ¿cuáles son las expectativas para Lisboa 2023?

Es una continuidad Lisboa, el la jornada del año 2016, Francisco instauró el año de la misericordia, un gran gesto, en Panamá 2019 el lema fue María, que le dice que sí al ángel y se convierte en madre de Jesús, transitamos el sí de María en la Jornada de Panamá 2019. En Lisboa es la visita a su prima embarazada, ella va y se encuentra con su prima. Es una continuidad y en el himno de esta Jornada Lisboa 2023 el estribillo dice "hay prisa en el aire" Francisco nos va a sorprender con acciones bien concretas, va a ser una jornada donde nuestro Papa nos va a guiar en el camino del hacer, del poder manifestar el mensaje evangéilco. Seguiremos aprendiendo de cada una de sus palabras. Una de las cosas fantásticas que tiene este Papa es ser cero protocolo. Él se acerca mucho a la gente y nosotros estamos felices. Alejandra junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa el dia que anunciaron que Lisboa sería la sede en 2023

Diez años de pontificado, ¿te sigue sorprendiendo?

Francisco me sorprende en el día a día, poder seguirlo en las redes es muy bueno. Nos sorprende con gestos bien claros, su mayor virtud es ser padre constantemente. Sus palabras creativas, "primerear", "licuar la fe", "balconear". Recuerdo muy bien en Río de Janeiro dando un discurso, deja los papeles de lado y empezó a hablar de fútbol, los tres millones que éramos nos sorprendió gratamente y se llevó el mensaje para el lado del deporte, es una gran docente cuando tiene que proclamar, eso es una grata sorpresa en él, una gran virtud.

* Podes escuchar a Alejandra González en su programa de radio los lunes desde las 18 en Radio Grote