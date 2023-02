A los 75 años, cuatro amigos reeditarán una travesía en kayak para alertar sobre la sequía

Un grupo de hombres con un espíritu muy aventurero hace casi 40 años, en 1984, cruzó el Atlántico en una balsa de troncos atados. No tenían ni motor ni timón, partieron de las Islas Canarias (España) hasta La Guaira (Venezuela) después recorrer el océano durante 52 días empujados por los vientos y las corrientes.

Jorge Iriberri, protagonista de esa travesía inolvidable, conversó con MDZ desde Mar del Plata, acerca de una nueva epopeya que los espera ahora con 75 años: subirse a un kayak y remar en el Río Colorado, como para llamar la atención de las autoridades por su situación hídrica.

La balsa Atlantis, actualmente está guardada en un galpón en Dolores.

Foto: Jorge Iriberri.

MDZ: ¿Cómo vive el marplatense este boom de turismo?

Jorge Iriberri: Mar del Plata está llena de gente, explotada, pero primero vamos poner las cosas en claro, yo soy necochense, nacido en Necochea, si bien hace 50 años que vivo en Mar del Plata. Para los que vivimos todo el años aquí es muy bueno que esté lleno de gente, sobre todo para el que tiene un negocio, vive del turismo y con la temporada a full, entonces le va bien a él y le va bien a la ciudad.

A los que estamos todo el año debo confesarlo, sentimos la diferencia sobre todo en el tránsito, porque durante el año se ven pocos autos, y a lo mejor estamos haciendo trámites, y vamos a llevar a los chicos al colegio, y claro el turista pasea, no encuentra la dirección o va despacio por el medio de la calle. Y cuando llega marzo que se van los turistas ahí sentimos que volvemos a recuperar nuestra ciudad... "Por fin Mar del Plata es nuestra", pero todo más que bien, nos encanta que las familias disfruten nuestra ciudad, además nos ayuda muchísimo desde la economía y el progreso.

En 1973 en el rio Colorado.

Foto: Jorge Iriberri.

MDZ: En 2024 se van a cumplir 40 años de la Expedición Atlantis, pero no obstante ¿ya están listos para repetir otra travesía?

J.I.: Nosotros cuatro por el año 1973, navegamos el Río Colorado, que viene desde la Cordillera y desemboca en el Océano Atlántico haciendo de límite entre Neuquén, La Pampa, Mendoza, Río Negro y corta la mitad de la "patita" de la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos en dos botes de goma, remando durante 27 días en un río totalmente desconocido, que nadie sabía nada, no había ninguna carta geográfica que lo tuviera en detalle, los vecinos de la orilla no lo conocían porque era un río tan rápido que nadie se animaba a meter un bote ya que corrías el riesgo que te lleve el agua unos 20 kilómetros más abajo. Los lugareños respetaban muchísimo al río, de tal manera que nadie se atrevía a meter un pie en el agua.

Fue una gran travesía, que la preparamos durante mucho tiempo, nos informamos todo lo que pudimos, dentro de lo que se podía, era otro mundo, otra época, no había Google, no había internet, no había celulares, lo digital no existía, entonces todo era muy cuesta arriba muy a pulmón, muy artesanal todo.

Conseguimos en aquellos años dos botes prestados por la Armada Argentina, que usaban los buzos tácticos de Mar del Plata que ya casi no los usaban, así que nos los prestaron, los reparamos bien. Eran botes neumáticos, pero no los de fondo rígido, sino de lona y encima un sobre piso de madera y cuando pasábamos por encima de alguna roca, se rompía la lona y empezaba a entrar el agua, pero flotaba por los tubos del gomón, que se mantenía firme con aire. Los 5 de la Atlantis en 1984

Foto: Jorge Iriberri.

Teníamos un equipo de radio que nos había prestado la fuerza aérea, si bien un equipo medio antiguo pero a nosotros nos servía, y así fue después de ocho meses de preparación nos largamos desde la naciente que es la confluencia de los ríos Barrancas y Grande en Mendoza, hasta Fortín Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Fueron 1100 kilómetros a ojo, 27 días luchando contra el viento, los tábanos, los mosquitos, pero disfrutando a pleno, yo largue con 25 años y llegue con 26, porque cumplí años navegando, en el río y en la primera etapa.

MDZ: ¿Están dispuestos a repetir esa travesía?

J.I.: Vamos a repetir los mismos 4 que hicimos ese viaje con 50 años más de edad cada uno. Ya rondamos casi todos los 75 años, así que allá vamos. Alfredo Barragán, Rubén Tablar, José Luis Godoy y yo Jorge Iriberri, en esos años todos estudiantes universitarios ahora tenemos dos abogados, un ingeniero agrónomo y un arquitecto, todos jubilados. En aquel tiempo nos esperaban las novias, ahora nos esperan los hijos y los nietos. De izquierda a derecha, Jorge Iriberri, Alfredo Barragán, José Luis Godoy y Rubén Tablar.

Foto: Jorge Iriberri.

MDZ: A esta altura de la vida y con todo lo vivido, ¿te pone feliz este proyecto a cumplir?

J.I.: Sí, muchísimo, sé que vamos a disfrutar, discutir un montón porque alguno va a decir, dormimos en esta curva o en aquella. Sabemos que no nos vamos a aburrir, pero lo más lindo e importante es que seguimos siendo grandes amigos, porque después de ese viaje vinieron varios Aconcagua, vino la balsa, el cruce de los Andes en globo, el Kilimanjaro, los Hielos Continentales, cruzar en kayak el Mar de las Antillas en el año 99 desde Venezuela hasta Puerto Rico en 64 días de remo, la Antártida, pero siempre el mismo grupo.

De hecho yo soy testigo de casamiento de Alfredo y él es testigo de mi casamiento, somos un grupo de muy, muy buenos amigos, prácticamente a esta altura de la vida, somos hermanos. Jorge "Vasco" Iriberri

MDZ: El año que viene se cumplen 40 años de Atlantis ¿será el momento del museo para la balsa?

J.I.: El museo, sus papeles y sus planos están todos aprobados, pero sinceramente tenemos una cuestión de pudor civil por decirlo de alguna forma. Vamos a inaugurar un museo, pero sentimos que hay tanto hambre, tanta falta de medios y de recursos que preferimos esperar un poco, para ver si se dan condiciones mejores en el país para poder llevarlo adelante.

Atlantis no tiene enemigos y tampoco queremos crear uno ahora diciendo, 'vamos a hacer un museo y vamos a invertir tantos millones de pesos'. La verdad nos da pudor hacerlo ahora.

MDZ: ¿Cómo fue acompañando la familia a lo largo del tiempo en cada travesía?

J.I.: La familia feliz. Tengo una familia hermosa, mi esposa, mis tres hijos. Somos muy agradecidos de todo lo que nos ha regalado la vida, tener salud para poder hacer estas pruebas. Nos han acompañado siempre, me han conocido con este espíritu y con fuerzas, con ganas de meterse a remar el agua. El monumento en Mar del Plata, "Que el hombre sepa, que el hombre puede"

