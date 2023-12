Andinistas: por qué los cuerpos siguen en Chile y cuándo se sabrá por qué murieron

Los cuerpos de los tres andinistas argentinos, quienes estuvieron desaparecidos durante casi una semana en Chile, fueron rescatados este miércoles durante un operativo realizado en el Cerro Marmolejo, sobre la Cordillera de los Andes.

Personal de Socorro Andino, Senapred y el Grupo de Operaciones Policiales del país trasandidno concurrieron en helicóptero hasta la zona donde estaban los tres hombres: Ignacio Lucero, quien era guía de montaña; Raúl Espir, intendente de la localidad pampeana de San Martín, y Sergio Berardo, de profesión escribano.

Tras la confirmación de la muerte de los tres argentinos, los cuerpos serán sometidos a la autopsia correspondiente, y luego se autorizaría la repatriación, un trámite que podría demorarse debido a que aún no están dadas todas las condiciones para el traslado de los cuerpos.

Se espera que el Servicio Médico Legal (SML) le practique la autopsia a los tres hombres para confirmar cómo fallecieron, y según trascendió, la posible causa de muerte podría ser una violenta ráfaga de viento frío.

En ese sentido, la viceintendenta de General San Martín, La Pampa, quien reemplaza al fallecido intendente Espir, Jésica Sibert, confirmó que "hoy no le van a practicar la autopsia y mañana, como es feriado tampoco, por lo que se demoró este paso".

En declaraciones al diario La Arena, Sibert dijo que una vez que la autopsia se realice un avión del Gobierno de La Pampa iría a buscar los cuerpos de los dos pampeanos. "En principio sabemos que un avión del Gobierno pampeano irá a completar ese paso y todos los trámites posteriores incluso la repatriación. Estamos minuto a minuto esperando toda la información correspondiente", completó la viceintendenta.

Los especialistas señalan que se trataba de una zona complicada, no solo por los factores climáticos, si no porque este invierno se acumuló mucha nieve y eso es un factor negativo para el rescate.

Los tres andinistas habían planeado su ascensión durante meses junto a otros dos ciudadanos chilenos, quienes decidieron no continuar en la excursión por el mal clima.

Quiénes eran los andinistas fallecidos

Uno de los fallecidos es Raúl Espir, intendente por Juntos por el Cambio de la localidad pampeana de General San Martín y quien ya contaba con experiencia en andinismo.

"Tengo 54 años, vine hace 30 años al pueblo (NDR: era oriundo de Eduardo Castex) con la ilusión de poder desarrollarme personal y profesionalmente. He podido formar una familia muy numerosa. En 2015 fui concejal y desde 2019 Intendente, creo que es la forma de devolverle a Gral. San Martín lo que me ha dado. En estos últimos tres años y medio junto al gran equipo del que soy parte, he trabajado incansablemente para dar lo mejor de mi, con honestidad, equidad y transparencia", así se presentaba Espir en la página de Facebook del municipio pampeano. Raúl Espir Foto: Facebook

Sergio Berardo, en tanto, era un reconocido escribano pampeano, secretario del Colegio de Escribanos de la provincia. Su familia y sus amigos expresaron en redes su dolor y su conmoción por la noticia del hallazgo de los cuerpos. Sergio Berardo

Entre tanto, la senadora nacional de Juntos por el Cambio de La Pampa, Victoria Huala, agradeció desde sus redes sociales a la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, por las "inmediatas gestiones" ante el presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien le solicito que arbitre los medios necesarios para la búsqueda de tres andinistas argentinos.