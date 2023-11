Dos años sin Lucio Dupuy: "Sólo deseo que mi nieto siempre sea recordado"

Este domingo se cumplen 2 años del asesinato de Lucio Dupuy y se reabre una herida profunda. El hecho tuvo lugar en La Pampa, la víctima fue el niño y las homicidas, su progenitora y la pareja de ella; pero el caso es aún más complicado: meses de maltrato infantil, un sistema entero que lo ignoró, una sentencia firme, una ley en su nombre y una víctima que finalmente llegó a ser noticia.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron declaradas culpables del homicidio, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de tener libertad condicional. Además, actualmente rige un plan federal que obliga a los agentes estatales a capacitarse en materia de derechos infantiles. Todo esto se logró gracias al grito de dolor de los Dupuy, que exigió ser escuchado desde aquel fatídico día.

Cómo se lo recuerda a Lucio Dupuy

En diálogo con MDZ, Ramón Dupuy, abuelo de la víctima y principal referente de todos los movimientos que surgieron tras su pérdida, recordó esta fecha que cambió su vida. En tanto, anticipó que habrá un nuevo encuentro organizado en el centro de General Pico, La Pampa, que se llevará adelante el domingo a partir de las 18:00 horas.

- ¿Cómo viven estos días previos?

- Uno ya los días antes empieza a maquinar, a remover todo más que nunca. Lamentablemente, hay que seguir porque muchos chicos nos necesitan. Pero me acuerdo de que ese 26 de noviembre lo llaman a Christian, mi hijo, diciéndole que habían entrado a robar, que a Lucito lo habían golpeado y estaba inconsciente en el hospital, pero en realidad ya para ese momento lo habían asesinado. Lo violaron y mataron. Silvia, Christian, todo el resto de la familia está mal, están movilizados en esta época.

- ¿Las asesinas siguen en el penitenciario de San Luis?

- Sí, siguen las dos en San Luis. Están en celdas separadas, supuestamente, pero dentro del mismo penitenciario, no tenemos respuestas de eso. Desde el día cero que estamos pidiendo que las separen, no lo hacen. En ninguna parte de Argentina los privados de la libertad conviven con sus parejas, solo ellas.

- Ya 2 años desde el asesinato, ¿cómo sentís este tiempo?

- El 26 se van a hacer 2 años y yo sigo teniendo esa misma sensación que aquel día cuando me dieron la noticia. Para mí no pasó hace 2 años, para mí pasó anoche. Desde entonces nada es igual, nos sentimos muertos en vida porque nos sacaron una parte importantísima.

Ramón dialogó con MDZ a dos años del asesinato de Lucio Dupuy. Foto: Victoria Urruspuru

- ¿Qué van a hacer este domingo?

- Nos vamos a reunir en la Plaza San Martín de General Pico a partir de las 18:00 horas en el mástil de la bandera, donde hemos iniciado todas las marchas. Vamos a prender velas, llevar carteles, fotos. Toda la gente que quiera asistir es bienvenida. Al final vamos a soltar globos blancos. Lo recordaremos con tristeza y tendremos lo más presente posible, esos recuerdos de él feliz, jugando en la plaza. Los logros, todas las movilizaciones nacionales que hicimos, la Ley que se sancionó por él, el juicio, todo eso es secundario; yo daría todo lo que se ha conseguido con tal de que me devuelvan a Lucio. El tema no ha pasado, en las redes sociales la gente se acuerda, siguen posteando cosas de él. Pasaron 2 años y nadie lo ha olvidado.

- ¿Te siguen llegando denuncias por maltrato infantil? ¿Cómo actúa la Justicia?

- Ya tengo más de 1.200.000 mensajes que voy respondiendo muy de a poco, no me da el tiempo. Tanta vulneración de los derechos de los niños es increíble. Increíble lo que sigue llegando. Antes me llegaban 7 denuncias por día, ahora son hasta 20 por día, casos de todo el país. Es imposible leer todo. La Justicia es lerda, no tiene los mismos tiempos que tenemos nosotros; se toma todo su tiempo para estudiar, ver el expediente, es muy lerda y los chicos necesitan soluciones rápidas.

- ¿Se está aplicando la "Ley Lucio"?

- Sí, casualmente hoy (por el jueves 23) tuvimos la capacitación como Asociación acá en General Pico, se está capacitando a los tres poderes del Estado. Pero, además, no exagero si digo que Lucio traspasó fronteras; es conocido en todo el mundo, ha habido marchas en Alemania, México. Se sabe todo lo que ha sufrido. Tanto es así que el 18 de marzo vamos a viajar a Chile a presentar la Ley ahí; es enorme la satisfacción que sentimos nosotros de que se extienda, porque después vamos a ir a Paraguay, Brasil y Uruguay. Toda la gente que logró esto debe sentirse satisfecha, es posible que toda Latinoamérica tenga su ley.

- ¿Qué políticos chilenos se comunicaron con ustedes para que lleven el proyecto?

- Nosotros fuimos invitados por tres funcionarios de Chile que fueron inspirados por la Ley Lucio. La senadora Ximena Rincón (Movimiento Demócratas), el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional) y el diputado Felipe Donoso (Unión Demócrata Independiente).

La Ley 27.709 podría llegar a varios países de América Latina. Foto: Victoria Urruspuru

- ¿Cuál es la situación de la jueza Ana Clara Pérez Ballester?

- La jueza salió a defenderse hace poco diciendo que todo el Jury es un ataque personal hacia ella por parte del procurador de La Pampa. Lo salieron a agredir. El viernes (hoy) vamos a ir a Santa Rosa para expresar nuestro apoyo a la Justicia. La defensora de niños, niñas y adolescentes de acá de General Pico también atacó al procurador asegurando que es todo un ataque personal hacia la magistrada, que la están usando de chivo expiatorio. Pérez Ballester además dijo que deberían pagar aquellos que están más arriba, no ellos. Incluso, siguen sosteniendo que nosotros nunca hicimos ninguna denuncia de maltrato, pero ¿Cómo quería que lo hiciéramos? No nos dejaban verlo a Lucio, no sabíamos cómo estaba, qué hacía. El Jury está estancado, y encima ahora dentro de poco arranca la feria judicial, con lo cual hasta el año que viene no vamos a tener noticias. Pero siempre hemos sido respetuosos nosotros de la Justicia, de sus tiempos, así que esperaremos y ojalá vengan resultados favorables. Mientras tanto, Mario Aguerrido, nuestro abogado, sigue acompañándonos, es una eminencia; todo lo que se logró judicialmente es gracias a él, si no Lucio hubiese sido un caso más.

- Teniendo en cuenta esta lucha que toda la familia se puso al hombro, ¿Cómo les gustaría que los recuerden?

- No, a mí no quiero que me recuerden. Solo espero que lo recuerden a Lucio siempre, que no debe ocurrir otro caso como el de él. Yo no me jacto de nada, acá si se logró una sentencia y una Ley es porque toda la gente lo pidió, cada granito de arena que se puso ya sea a través de una firma, una marcha, una publicación. Yo solo fui la cara, las que realmente lograron todo fueron las personas, su maravilla y la del periodismo que nunca dejó de darle foco a Lucio. No puedo decir que es una satisfacción porque yo perdí a mi nietito, pero es un logro de toda la Argentina que apoyó la causa de Lucio.