Dolor y consternación por la muerte de una exreina de la Vendimia

Los sanrafaelinos no salen de su consternación luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de Jaquelin Carrier, quien supo representar a este departamento en 1996. La exreina de la Vendimia ahora se desempeñaba como actriz y también era conocida por vestir a nuevas soberanas en su boutique de ropa.

Según se pudo conocer, la mujer se sometió a una cirugía estética en Estados Unidos y allí sufrió una descompensación.

"Todos los que tuvimos el placer de conocerte y compartir con vos en algún momento de nuestras vidas sabemos lo maravillosa persona que fuistes una mujer bella en todo sentido, siempre con tu sonrisa y tu glamour como te solía decir yo sinceramente tu partida me tomó de sorpresa incluso todavía no termino de creerlo, gracias mil gracias por haber llegado a mi vida y pintarla de tanta alegría y felicidad compartir con vos fue un placer y estaré eternamente agradecida que Dios te reciba en su gloria y no es un adiós sino un hasta pronto mi bella y querida Jaquelin Carrieri", fue uno de los tantos mensajes que comenzaron a circular por las redes sociales.

En tanto, desde la cuenta de Reinas de San Rafael señalaron que Carrieri "durante años se encargó de vestir a nuestras Reinas Vendimiales con su boutique de moda".