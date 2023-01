Autocrítica: la iniciativa desde el rugby tras el crimen de Báez Sosa

El caso de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por ocho jóvenes que jugaban al rugby, generó que se cuestionen los valores que transmite el deporte e inclusive que se señale que este promueve la violencia. Ante esto, MDZ Radio conversó con Facundo Sassone, sociólogo, ex jugador y actual entrenador de juveniles del Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, quien brindó una mirada autocrítica hacia el deporte y señaló una iniciativa que surgió de la Unión de Rugby de Buenos Aires, tras dicha tragedia.

"Hay un ejercicio de estigmatización sobre el rugby pero hay algo en la transmisión de enseñanza del deporte, que tiene formadores amateur, que no tienen muchas veces todas las herramientas y eso genera que se puedan transmitir conceptos que hay que tratar de evitarlos. Eso sumado a que es un deporte que se basa en gran medida en el contacto, allí puede haber alguna situación vinculada a la generación de una concepción del golpe y del contacto especial, y que si no hay una formación bien clara y definida del para qué se usa fortaleza, puede estar generando algún tipo de confusión, de malentendido", comenzó expresando.

En este sentido, Sassone aseguró que al rugby "hay una cultura que lo pasó por arriba", desde hace mucho tiempo. "Tengo 45 años y cuando era chico, ya se contaban las anécdotas de la gente más grande que yo, que tenía situaciones de violencia en las calles, en los boliches, lo cual no lo atribuyo a un mal de época, sino a una cuestión que viene de mucho tiempo", aseguró.

A pesar de esto, el entrevistado opinó que hubo una estigmatización del deporte en función de este episodio. "No creo que el deporte les enseña a los chicos a salir a pelear a la salida de un boliche, pero mediáticamente fue muy redituable. Yo creo que hay algo del rugby que hay que corregir y trabajar, y también existió en parte una estigmatización desde los medios".

En este sentido, Sassone contó que tras el caso de Fernando Báez Sosa se creó una Comisión desde la Unión de Rugby de Buenos Aires, que se llamó Formación Integral y Mejora del Comportamiento, con la colaboración de un psicólogo social. "Fue un trabajo muy intenso, con mucha discusión interna, con planteos de todo tipo. La gente vinculada al deporte tiene una reacción que primero es defensiva, ahí es cuando debemos dar un primer paso y entender que esto no nos pasó de costado, no le pasó a ocho chicos que jugaban al vóley o al básquet. No es la primera vez que un grupo de chicos que juegan al rugby salen todos juntos y generan situaciones de violencia", señaló.

El entrenador de rugby explicó que si bien, en dicho deporte se transmite el valor del equipo, del grupo, muchas veces se presta una confusión de volcar esto en una pelea callejera. "No es lo que queremos transmitir desde el deporte, es probable que algún chico de 17, 18 y 19 años lo traduzca de esa manera en su cabeza, cuando sobre todo hay líderes negativos porque toman malas decisiones o tienen la violencia en la cabeza", argumentó.

Finalmente, Sassone advirtió que en el caso de este grupo de jóvenes que jugaban al rugby, habían líderes negativos: "Ninguno en algún momento frenó la situación salvaje que estaba ocurriendo, donde se excedió cualquier límite. No hubo un líder positivo que pusiera claridad en ese momento de adrenalina, de locura. Es muy trágico lo que sucedió".