Último adiós: así fue la emotiva despedida a Marciano Cantero en Mendoza

Con dos firmes escoltas como Felipe Staiti y Daniel Piccolo, que junto a Cantero fueron la primera formación de "Los Enanitos Verdes", el cajón salió de la sala principal del ex Banco Hipotecario y el cuerpo del artista será cremado por decisión de la familia. Más de 300 personas aguardaron para el último adiós y despidieron a Marciano en calle España y Gutiérrez.

Se fue Marciano, pero el legado quedará. "No se va, Marciano no se va", cantó la gente entre lágrimas, emocionada, triste y con una tremenda mezcla de sentimientos este viernes minutos antes de las 18, cuando la familia de Cantero decidió dar por finalizado el velorio multitudinario que comenzó pasadas las 9 de la mañana.

Cientos de mendocinos se aglomeraron en Gutiérrez y España y acompañaron al ídolo del rock local hasta sus últimos momentos. "Lo que viví hoy, no lo hubiera imaginado jamás. Mi hermano fue un grande, fue un gran compositor. Pero nunca imaginé la reacción de la gente. No lo tenía en mi mente. Agradezco a toda la gente", dijo Eduardo Cantero, hermano de Marciano Cantero a MDZ minutos antes de la finalización del velorio.

"La gente siempre lo apoyó. En Mendoza siempre amaron a los Enanos y siempre los quisieron. Empezaron desde muy abajo con Felipe Staiti y Daniel Piccolo. De a poquito arrancaron y hoy son ídolos totales", agregó Eduardo al recordar los inicios de la banda icónica.

La multitud que acompañó lo hizo de manera respetuosa y algunos hasta con la cabeza baja llenos de tristeza, pero acompañando al bajista y vocalista de los Verdes hasta el momento en el que salió de la Ciudad de Mendoza para ser trasladado a un crematorio de Lavalle.

Su hijo, Javier Cantero, dialogó con MDZ y profundizó: "Mis sentimientos son de agradecimiento y orgullo. Con mi viejo y con la gente, al pueblo y a los Enanitos. Son las palabras que me salen. Ver a la gente cantar sus temas me hace pensar 'qué lindo lo que me dejó', a cada lugar que vaya la gente me va a decir lo que les dejó cada canción. Es el regalo más grande que me dejó".

El tránsito fue cortado en Gutiérrez y España antes de que el cajón donde descansa Cantero fuera subido al coche fúnebre. Los fanáticos, algunos incrédulos aún, siguen aplaudiendo, escuchando sus temas a todo volúmen y con la esperanza de que el legado sea eterno.