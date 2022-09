Cómo la sexualidad está cambiando con el paso del tiempo

Como en la mayor parte del mundo el sexo siempre ha sido un asunto privado y parcialmente tabú incluido en nuestro país. Sin embargo, en las últimas décadas está sucediendo una evolución en el ámbito sexual en Argentina que ha provocado que las personas y, sobre todo, los más adolescentes hablen y disfruten abiertamente de sus experiencias más íntimas.

Esto se debe a factores muy diversos de los que hablaremos a lo largo del artículo como el desarrollo tecnológico de algunas zonas con menos recursos en las cuales ahora están a mano redes sociales e internet, la migración de familias y jóvenes de zonas rurales a ciudades o la aparición de nuevos portales de contactos para adultos como Simple Escorts que facilitan las relaciones sexuales entre los usuarios.

Por supuesto, y como puedes comprobar en esta publicación del INDEC, la educación también ha sido clave en esta evolución, brindando a los más jóvenes la información sobre métodos anticonceptivos e igualdad necesarios para vivir de la mejor manera sus relaciones personales gracias a la educación sexual integral.

Educación como pilar fundamental

La cultura sexual argentina se ha modificado radicalmente como respuesta a las medidas políticas de los últimos 20 años. Y es que, tras medidas como el programa nacional de educación integral, los educandos argentinos están más informados y al día de cómo vivir su sexualidad de forma segura y sin complejos.

En este programa se velaba por 6 objetivos fundamentales:

1. Añadir la educación sexual integral en el plan educativo de todas las escuelas argentinas.

2. Asegurar la asimilación de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre estos aspectos.

3. Promulgar actitudes responsables sobre la sexualidad.

4. Prevenir enfermedades de transmisión sexual.

5. Igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.

De hecho, si vamos puramente a los datos de impacto tras la implementación de este programa, observamos como tras una encuesta realizada por el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos a mas de 30 escuelas de todo el país casi el 95% había abordado en las aulas temas como el aparato reproductor (86%), Métodos anticonceptivos (72%), Aborto (31%) o Respeto a la diversidad sexual (20%).

Redes sociales y expansión tecnológica

La cultura sexual ha cambiado para bien en nuestro país pero también las formas en las que los jóvenes reciben información sobre ella a través de los tradicionales medios de comunicación, como la televisión y la prensa. Un cambio que ha sido impulsado por la innovación tecnológica y las redes sociales así como por el aumento de la migración de los jóvenes de las zonas rurales a las ciudades. En los últimos años la tecnología ha permitido una transformación en la cultura de las citas que beneficia a las mujeres y a las personas LGTB. Apps de citas como Tinder o Grindr o portales a los que acudir para tener sexo en Argentina permiten que hoy en día se puede encontrar a cualquier persona con un teléfono inteligente al alcance de la mano. Esto hace que sea más fácil que nunca conocer gente en un bar o en otro espacio público donde todo el mundo sabe que todo el mundo está buscando amor o sexo. Además, este tipo de redes sociales también nos dan la oportunidad de visualizar fotos de los perfiles que nos parezcan atractivos y estén verificados en los que sus rostros son claramente visibles, lo que significa que sabemos inmediatamente si son realmente esas personas o no y permite quedar físicamente de manera más segura. En este apartado, Instagram se ha convertido en el rey sin ser, específicamente, una aplicación para ligar. Este cambio cultural es especialmente evidente en la capital argentina. Aquí, la creciente clase media del país está disfrutando de una gran cantidad de nuevas oportunidades como el acceso a anticonceptivos cada vez más fácilmente y que antes estaban fuera del alcance de la mayoría de los argentinos para facilitar las relaciones de sexo en Buenos Aires. Con estos cambios llega una mayor libertad para explorar sus propios deseos sin miedo ni juicio.

Los jóvenes se sienten atraídos por la información sexual

Como hemos podido ver todas estas mejoras ayudan a que uno de los mayores cambios en la cultura sexual argentina a lo largo del tiempo es que los jóvenes son más abiertos en cuanto a su sexualidad y la exploran de nuevas maneras. Los jóvenes quieren explorar todo, quieren aprovechar esta libertad que antes no teníamos y esto se ve de manera clara en datos como el número de parejas sexuales a lo largo de su vida, situada en una media de 4,8 parejas para los hombres y 3,5 para las mujeres nacidas entre 1995-1996, hasta 5 para los hombres y 4 para las mujeres nacidas entre 2005-2006. Un número que no para de subir gracias a todas las mejoras en educación y tecnología que ha provocado un cambio en la sociedad durante los últimos años y en comparación con décadas anteriores.

Conclusión

Entonces, ¿Qué significa esto para los argentinos? Bueno, lo más importante es que están más abiertos que nunca al sexo. De hecho, están más abiertos a diferentes sexualidades, deseos y prácticas. También quieren diferentes formas de sentir la intimidad. Según recientes estudios muchos viven juntos sin llegar a casarse porque quieren ser libres para probar una variedad de relaciones o no tienen hijos ya que no hay una estabilidad económica en el país. Esta apertura se traduce también en la educación sexual en las escuelas, así como en el acceso a los anticonceptivos, que pueden ayudar a las mujeres a prevenir las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados mientras viven con sus parejas o incluso si deciden no casarse. Por supuesto, no se puede negar que algunas personas todavía se sienten incómodas al hablar de su vida sexual. Pero a medida que las actitudes cambian y las nuevas generaciones alcanzan la mayoría de edad, la vida amorosa del país está cambiando de una manera que nunca imaginamos hace unas décadas.