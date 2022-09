Diez años atrás en un febrero de mucho calor en Mar del Plata salía en la clásica caravana de Playa Grande para volver al hotel donde estaba parando cuando adelante mío veo un Mercedes "ochentoso" con un hombre grande y su mujer, le reconocí el corte de pelo, toqué la bocina cinco veces seguidas, el abrió la ventanilla, sacó su mano derecha juntando índice y pulgar formando un círculo con los demás dedos extendidos y tocó su bocina dos veces.

Hoy lloré como un chico. Desde que ayer me enteré que estabas internado y hasta que me llegó la noticia sentí que se empezaba a cortar el último piolín que me conectaba con mi infancia. Hoy finamente dejé de ser un niño. Hay gente que sin saberlo nos salvó la vida, nos dio alegrías cuando más las necesitaba y nos enseñó a reír. Carlitos vos fuiste uno de ellos. Casi instintivamente seguiremos golpeando la puerta con cinco golpes cortos y tras la pausa, dos más un poco más fuertes.

Carlitos Balá nació el 13 de agosto de 1925

Foto: Blogspot

Llevaremos siempre adquiridos el gusto de la sal, el quilo y dos pancitos y hasta el último día de nuestras vidas los soldados de Carlitos vamos a hacer la venia informal que nos dejó para decir que estaba todo bien, un gestito de idea. Le pidió una y mil veces a Angueto que se quedará quieto, nos enseñó a dejar los chupetes en el chupetometro y les regalaba, entre otras cosas, a los que iban al programa su foto mientras decía "fotito para que no me olvides";. ¿Quién te va a olvidar Carlitos? Ni nos hace falta la foto para recordarte, estas en cada sonrisa, sos parte de la más tierna inocencia de nuestras vidas porque nos hiciste divertir sanamente y en familia.

Damas, caballeros y porque no lactantricos, Angueto se quedó quieto, Carlitos descansa. Saludo uno, un gestito de idea, y como elmovimiento se demuestra andando...

Gracias Carlitos Balá, Nos veemoooos Aeaeaeaea Pepeeeeeee!

*Sebastián Nini

Periodista Agropecuario