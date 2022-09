Con amplia convocatoria, finalizó la Feria del Libro Mendoza 2022

Dedicada al centenario del nacimiento del escritor y periodista, Antonio Di Benedetto y a los 200 años de la creación de la Biblioteca Pública General San Martín y como país invitado Chile, la Feria Internacional del Libro 2022 se caracterizó por la interesante programación y la afluencia de público que acompañó a las librerías y editoriales participantes en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

En la oportunidad, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario señaló “En nombre del gobernador Rodolfo Suarez, agradecemos a todos los escritores, editoriales, librerías, artistas, académicos, equipos de producción, disertantes, talleristas y a los más de 60 mil mendocinos y visitantes. Todos hicieron posible este espacio fundamental de nuestra cultura para seguir profundizando. Continuemos fortaleciendo juntos nuestra identidad, formando ciudadanía y audiencias, desde la diversidad y la inclusión que nos propicia el arte”.

Por su parte, la Cónsul de la República de Chile, Francisca Rivera agradeció al Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza por el espacio y la difusión de las letras y la cultura chilena.

Además, la Feria se caracterizó por recibir por primera vez en Mendoza, la Sesión de la Academia Argentina de Letras donde pusieron en funciones al escritor mendocino Jaime Correas. También se realizó el 7º Festival Internacional de Poesía y hubo distintas temáticas en las charlas, talleres, espectáculos y presentaciones de libros. Género, inclusión, diversidad, teatro, literatura, música, política y pueblos originarios, entre otros tópicos, se destacaron en estos diez días.

De esta manera, el público mendocino pudo disfrutar de destacados escritores invitados y de nuestros autores. Conjuntamente con las actividades para las escuelas que se convirtieron en un fuerte atractivo para alumnos/as de todos los niveles educativos que asistieron masivamente.

Jornada de cierre

El domingo comenzó con la presentación de la Antología de textos ganadores del Certamen Liliana Bodoc 2020 Peces de la arena. El libro recoge los textos de Fernando Cárpena, Javier Hernández, Santiago Clément, Gisela Lupiañez, Marcos Martínez y Germán Bianchini. Cuenta, además, con las ilustraciones de Memé Candía, Mar Alloggia, Candela Clavin, LuLibertina, Jaime Suárez, Haku y Catinga.

Gisela Lupiañez, describió que “En este libro van a encontrar seis historias y seis ilustraciones. Entre esos cuantos fantásticos vas a encontrar una casa que desaparece y cambia de lugar, un muerto que surge de la nada en la puerta de una casa, piedras que se asoman porque sí en distintos lugares, dos amigos que buscan un criminal a lo largo de un viaje y un ente que controla cosas vivas en el universo y mucho más. El libro fue editado por Ediciones Culturales Mendoza, podrá adquirirse en la Librería Pública Gildo D´Accurzio, desde la semana entrante”.

En la Sala Tito Francia se presentó el libro ¡Eureka! La creatividad desde el Homo Sapiens a la inteligencia artificial, material editado por la EDIUNC. El doctor Jorge Núñez McLeod detalló que “este libro es producto de un estudio muy reciente que hemos hecho junto a la doctora Selva Rivera, en el cual dilucidamos cómo es el mecanismo de la creatividad humana, de esa manera, queremos llegar al público, a los docentes y a los estudiantes para que entiendan que todo el mundo es creativo, que no existen creativos iluminados y todo el resto solo miramos, sino que todos tenemos la misma capacidad para ser creativos. Lo que sucede, es que depende mucho de las formas de enseñanza, de la educación y los ambientes enriquecidos o no en los que nos críen”. De igual forma estuvo de esa editorial el libro Un saludito para todos los que me conocen, de Daniel Potaschner.

Certamen Literario Vendimia 2022

Fabián Sama, director de Estrategias Culturales señaló que “Hemos tenido uno de los momentos más importantes para la literatura de Mendoza, que fue anunciar los ganadores del Certamen Literario Vendimia 2022. El certamen más importante que tiene la provincia. Uno de los certámenes más destacados a nivel país porque permite convocar a los escritores de la región, fundamentalmente a los mendocinos. Se premia con un premio en efectivo, se edita la obra de cada uno de ellos para que después puedan hacer su venta y su distribución. Estamos muy contentos porque un jurado notable en cada categoría, tuvo que trabajar sobre 143 autores que se presentaron. El prestigio de este certamen pone en la agenda anual a la literatura mendocina en un lugar de importancia.

Ahora, los meses que vienen las obras empiezan su proceso de corrección y maquetado para entrar a la imprenta y ser invitados a la Feria 2023 de Buenos Aires donde se presentan oficialmente.

Celebramos que en el marco de la Feria, cerrando la Feria Internacional de Libro de Mendoza, en su clausura, hoy acompañados de su jurado y de algunos de los ganadores. Es un broche de oro para la Feria del libro anunciar los nuevos ganadores del Premio Vendimia” finalizó el funcionario.

Los premiados son, Categoría Novela: Mariana Brito con su obra Reflejos a Media Luz: Secretos Monstruos; Categoría Dramaturgia: Osjar Navarro Correa con su obra Epitafio; Categoría Cuento: Marcos Martínez con su obra El mundo a pedazos; Categoría Crónica: Enrique Pfaab con Callejón de tierra; Categoría Infanto Juvenil: Gisela Andrea Lupiañez con Toda la magia del mundo y en Categoría Poesía: Paula Seufferheld con El pan de la Soledad.