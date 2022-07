Subsidio a la luz y el gas: quiénes deben inscribirse durante el fin de semana

Durante el fin de semana y en los próximos días seguirá la inscripción virtual para quienes quieran seguir manteniendo el subsidio en los servicios de la luz y el gas en Argentina, luego del anuncio del Gobierno nacional sobre el programa de segmentación de tarifas.

Como se anunció oportunamente, el trámite se realiza de manera online en la página oficial del Gobierno y por ordenamiento de acuerdo a la terminación del DNI. Desde este sábado y hasta el próximos martes, deben registrarse para mantener el beneficio los documentos finalizados en 6,7,8 y 9.

Al momento de realizar el registro el usuario deberá contar: el número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red; el último ejemplar del DNI; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico.

En el caso de que en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), hay que tener a mano el número de registro.

Quienes no puedan o no quieran completar el formulario a través de la página podrán solicitar un turno para llenar el formulario de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Los que no lo completen, perderán el subsidio en ambas tarifas.

Para el turno presencial habrá que acercarse a una oficina de Anses. Ese día, hay que presentar la última factura de los servicios, número del medidor, de cliente, cuenta y número de contrato.

Los ciudadanos logren mantener el subsidio y pertenezcan al "nivel medio" de los tres en los que el Gobierno dividió a la sociedad a fin de llevar a cabo la segmentación energética, verán sucesivos incrementos en sus facturas debido a que la quita del subsidio de realizará en forma progresiva Sin embargo, los servicios no podrán aumentar más del 42% este año.

En el "nivel alto" -hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a 3,5 canastas básicas de hogar tipo 2 según Indec, que tengan tres o más vehículos con una antigüedad menor, 5 años o tres o más inmuebles, una embarcación, una aeronave de lujo o sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena- los subsidios se quitarán en forma gradual hasta ser totalmente eliminados.