Qué es la "porción bariátrica" que proponen incorporar al menú de los restaurantes

Se estima que, sólo en Argentina, alrededor de 12 mil personas se someten cada año a una cirugía metabólica-bariátrica para el tratamiento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y otros trastornos metabólicos derivados. Este número crecerá en el futuro debido a que este tipo de cirugía es el tratamiento más efectivo de la obesidad, según la evidencia científica. En este marco, surge la propuesta de que haya en los restaurantes una opción de porciones reducidas.

La Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), apoya un proyecto que ya ha ingresado en el Consejo Deliberante de Rosario, y que espera tener alcance nacional. El proyecto pretende que se incorpore a los menús de restaurantes la opción de "porciones reducidas a la mitad de los platos tradicionales reducidos". El objetivo es apoyar y facilitar el cambio de hábitos de aquellas personas que se realizaron una cirugía metabólica-bariátrica o que se están preparando para hacerla.

“La concreción de este proyecto involucra el empoderamiento de las personas con cirugías metabólico-bariátricas para tomar el control de su propia alimentación, en la facilidad de elección de una porción adecuada en cantidad y calidad”, comentaron los autores de la iniciativa. La idea no es que los locales gastronómicos creen un menú nuevo, más bien es adaptar el que ya poseen a las necesidades de sus comensales; enfatizan en que esto no solo sería provechoso para los pacientes porque el precio tendría que ser menor, sino también para los restaurantes que tendrían menos desperdicios y un gasto acorde a lo que come el cliente.

La petición que se encuentra en la web de Change ya cuenta con la mitad de las firmas y si se aprobase alcanzaría a un gran número de pacientes ya que en los últimos siete años se registró en el país que la obesidad creció un 74%. La reducción de los platos sería muy provechosa ya que esta "porción bariátrica" se asegura una buena tolerancia gástrica.

“La cirugía metabólico-bariátrica es una herramienta que se utilizará cada vez más por lo que el proyecto no solo busca velar por aquellos que ya fueron operados sino también por la gran cantidad de personas que se someterá a esta clase de procedimiento quirúrgico en los próximos años”, sostuvo el doctor Jorge Harraca, presidente de la Saco.

¿Qué es la cirugía metabólica-bariátrica?

Este procedimiento no es en sí mismo, una cirugía estética porque su fin es hacer perder peso para evitar las complicaciones de la obesidad, los beneficios estéticos son secundarios. "La cirugía bariátrica es una herramienta que se utiliza como tratamiento para la obesidad severa o mórbida. Son procedimientos quirúrgicos, que sirven para manejar los desórdenes de alimentación excesiva y no están exentos de complicaciones a corto ni medio plazo, y que también pueden presentar mortalidad", explican en la página web de Saco.

Esta intervención se considera parte de una estrategia terapéutica y es un pilar importante como también la manera en que el paciente se comporte después de ella. La cirugía va acompañada de cambios alimentarios y un incremento en la actividad física; el cambio no solo es físico, el paciente debe adquirir el compromiso de modificar sus hábitos para mantener el resultado quirúrgico a largo plazo.