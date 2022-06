Falta de gasoil: los colectivos urbanos del interior del país amenazan con un paro nocturno

La situación por la falta de gasoil es altamente preocupante en todo el país. Como venimos contando en MDZ, el faltante de este combustible afecta a 21 provincias de las 24 que componen el territorio nacional, incluyendo a la Capital Federal. Y el servicio de transporte de colectivos urbanos no está ajeno a esta problemática.

Se suma la desigualdad a la hora de repartir subsidios al transporte urbano de pasajeros, entre las empresas de la zona AMBA de la provincia de Buenos Aires y el interior del país.

MDZ hablo sobre esta problemática con Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación que nuclea a empresarios del transporte urbano de colectivos (FATAP), quien se refirió a los problemas que está atravesando el sector, por la discriminación en los subsidios al transporte público de las líneas urbanas de pasajeros, que ante el acuerdo paritario no pueden hacer frente a los costos operativos ni a los pagos de sueldos y aguinaldos. También hablo sobre los problemas tienen por la escasez de Gasoil y el daño que provoca el Biodiesel a las unidades.

Sobre la disparidad de los subsidios con las empresas de colectivos de la zona AMBA, el titular de la FATAP, Gerardo Ingaramo, afirmó: “Venimos hace 45 días bregando para que el transporte publico urbano del interior sea igualado con el AMBA. Firmamos una paritaria nacional del orden del 50%, con un aporte anual proyectado de 46 mil millones de pesos y ahora hay un decreto del gobierno por 38 mil millones. Ahora, por la inflación, estamos solicitando para cubrir la paritaria y todos los costos de este año 70 mil millones de pesos”

Ingaramo reconoció que, de no conseguir una suba de los subsidios, los empresarios del transporte urbano de pasajeros del interior del país no podrán hacer frente a las obligaciones. “Estamos en un 45%. Que significa esto que el día 6 de julio no vamos a poder pagar sueldos y aguinaldos. Solamente vamos a poder cubrir el 50 % de los salarios de los 34 mil trabajadores del interior del país”, afirmó.

Y agregó: “Hace 20 días que venimos trabajando en conjunto con diputados para que se pueda decretar la emergencia en transporte y un aporte mayor de subsidios para todo el interior del país".

Asimismo, el presidente de la FATAP afirmó que en el reclamo no solo los acompañan los legisladores de la oposición, sino también “ los gobernadores del interior, que son del mismo partido del presidente, están diciendo basta queremos una equiparación de subsidios”.

Y añadió: “No puede ser que en el AMBA el boleto cueste $18 pesos y en el interior del país cueste $69,50, como vale hoy en mi ciudad que es Santa Fe, con un gasoil que en Buenos Aires pagamos $ 145 y en el interior $200. Ese es un problema que también hay hoy en todo el país”.

En cuanto al falta de gasoil, Ingaramo manifestó: “Nosotros tenemos cupos. En los últimos días lo bajaron un 30%, entonces por ese cupo conseguimos hasta un monto determinado y después tenemos que salir a comprar a un precio mayor”.

Y afirmó: “De continuar esta situación vamos a tomar medidas. Hemos hecho un comunicado, en el que anunciamos que si en los próximos días no se resuelve el faltante de gasoil y el Gobierno nacional no paga lo adeudado la semana que viene vamos a suspender los servicios nocturnos en todo el transporte urbano de pasajeros del interior del país”

Asimismo, no descartó, en un corto plazo, la paralización total en todo el país del servicio de colectivos urbanos, aunque aclaró que se trata de dos situaciones distintas. “No es un lockout patronal, porque no vamos a poder pagar los sueldos. Los trabajadores van a parar porque no les vamos a poder pagar los sueldos. Son dos situaciones diferentes. Una es el reclamo por el combustible que aumenta desmedidamente y no llega, entonces vamos a suspender servicios para poder tener en horarios pico todas las unidades funcionando. Y la otra medida es que si no aumentan los subsidios no vamos a tener los 12 mil millones de pesos que necesitamos para pagar sueldos y aguinaldos. Por lo que seguramente va a haber un del transporte de colectivos urbanos en el interior del país”, expresó.

Por otra parte, el titular de la Federación que nuclea a los empresarios del servicio de transporte urbano de pasajeros, dijo que utilizar Biodiesel en los colectivos para reemplazar el Gasoil “es peor el remedio que la enfermedad”.

“En la provincia de Santa Fe nos obligaban a usar el Biodiesel, algo que complico en el funcionamiento de las unidades. Hicimos un informe que determino los problemas que generaba el uso de ese combustible como fueron la rotura de motores, problemas en los tanques de combustible y en ese periodo de tiempo tuvimos que cambiar los filtros y el aceite más seguido porque dañaba todo el sistema de inyección de los colectivos. Después de ese informe en Santa Fe se dio marcha atrás y volvimos a usar el gasoil directamente de las petroleras. Por eso para nosotros no es un combustible muy recomendado”, concluyo Gerardo Ingaramo.