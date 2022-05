Manuel Moretti, un artista nacido para el estribillo perfecto

Recuerdo que me angustiaba mucho la llegada de mis treinta años. Pensaba que me iba a terminar de hacer mayor y, como todo joven ansioso, tejía en mi cabeza historias que aún no habían ocurrido: la imposibilidad de tener un hijo después de haber perdido un embarazo, la presión de sentir que aún no la había pegado en el laburo, una situación matrimonial que andaba medio perdida y hasta las ganas de hacer un viaje por el mundo (que ni hoy hice).

La nueva década de los treinta se me venía encima, pero a veces un día cualquiera sucede algo que lo cambia todo. Ese año, el 2006, contra todos los pronósticos, terminó siendo un año increíble para mí. A nivel personal, mágicamente llegó a mi vida mi hijo más grande Iván, a través de la adopción. Y ese día también nació una etapa nueva de mi vida, no sé si más madura, pero sí más responsable. Y como cada etapa de la vida tiene música, al menos en la mía, una de las bandas que más me acompañó durante esa década fue Estelares, que también adopté ese año.

Manuel Moretti de Estelares: nacido en Junín y formado en La Plata.

Mi primer linkeo con ellos fue por Calamaro, que había prestado su voz en la gran “Moneda Corriente” de "Ardimos", el tercer disco. Yo compré el cd por ese único tema y, si bien me empezaron a gustar las demás canciones, recién me hice fanático un par de años más tarde, junto a mi amigo Villa, que andaba con una novia que los escuchaba mucho. Ella nos vio interesados y nos regaló a cada uno un cd grabado que tenía temas de sus dos primeros discos y estaban todos buenísimos. Un sonido y una voz totalmente distinta. El flechazo final explotó una noche en el desaparecido Hotel Bauen, donde fuimos con este amigo mío, su novia y su hermano Martín, cantante de los Falsos Profetas. En el Bauen sonó la canción “20 de Noviembre” y dejé la timidez de espectador pasivo del fondo para irme solo hacia el pogo y, mientras gritaba con toda la fuerza "acomodaaaa tu cooorbata", nació un amor que sigue hasta el día de hoy.

Manuel Moretti, comienzos del 2000, años antes de sonar en radios.

Ese mismo año salió "Sistema Nervioso Central", el cuarto disco que a ellos también les cambiaría la vida, o al menos que les permitiría vivir de la música. Hasta metieron un tema como “Ella dijo” que terminó cantándose en la cancha, el sueño de varios compositores a los que les gusta el fútbol, obviamente. Manuel Moretti, líder de la banda y fan de Sarmiento de Junín, seguramente no lo podía creer.

En mi grupo de amigos, Estelares se propagó como un virus. A los meses de esto que te cuento, ya estábamos todos en La Trastienda viviendo el primero de los tantos conciertos de ellos a los que iríamos hasta el día de hoy.

Manuel y Estelares en La Trastienda, su segunda casa.

Hemos ido a La Trastienda hasta con nuestros hijos varones cuando ya tenían siete años. Me obsesioné un poco con Manuel Moretti. Oriundo de Junín, se había mudado a estudiar a La Plata y mientras laburaba en un bar, donde frecuentaban escritores, artistas plásticos, actores y músicos de Los Redondos y Virus. Luego de un par de proyectos de grupos como Licuados Corazones y Peregrinos, creó Estelares, que tiene un sonido medio tanguero y rockero, con un poco de pop y un toque de canción argentina clásica a lo Leonardo Favio. Sus tres primeros discos antes del famoso "Sistema…" son mis favoritos, y en la voz desafinada y gritona de Moretti se notan el exceso y la creatividad de esos años descarrilados y un tanto oscuros, con una banda que estaba lejos de darle de comer. Moretti está influido, entre otros, por artistas bien diversos: el Polaco Goyeneche, el citado Favio, Sandro, Bowie, Talking Heads, Roberto Carlos, Andrés Calamaro, los Beatles, Pulp, Federico Moura, Palo Pandolfo, Miguel Abuelo y Wilco, entre tantos otros. Esa linda mezcolanza más un toque original que tienen todos los buenos músicos, da su sonido marca registrada, con dos etapas muy claras, y donde quizás "Ardimos" es la mezcla perfecta entre la etapa independiente y la etapa más comercial. Como la mayoría de los cantantes que sigo, Moretti tiene un tono muy particular que te gusta o no te gusta. A mí me encanta, y cuanto más desafina en sus conciertos, mejor.

Manuel y una de sus bandas favoritas estampada en su remera.

Los años pasaron y siempre seguimos yendo a verlos, ya sea con amigos o la familia. Y cada vez que nos juntamos y queremos pasarla bien, los ponemos. Hemos vivido todos los looks y estados de ánimo de Moretti. De su aspecto desalineado con cigarrillo y whisky en mano, a sus impecables trajes de colores con su botella de agua mineral. O de sus largos pelos descontrolados a su actual cabellera canosa y bien cuidada. Siempre acompañado de un buen traje y remera. La música de Moretti me lleva a cientos de asados, de salidas en el auto con amigos, o en la ruta de ida a la costa, o algún sábado en familia, y principalmente a ese octubre mágico de 2006 que me cambió la vida. Hoy Iván tiene 15 años y el otro día tenía que elegir para una tarea en el colegio una canción con guitarra eléctrica y eligió “Rimbaud”, y cuando tuvo que explicar el porqué de su elección dijo que Estelares era su banda favorita de rock nacional. Increíble ¿no?

El sábado pasado tuve la alegría de volver a La Trastienda después de varios años de pandemia y volver a encontrarme con Moretti, con mis amigos de siempre y obviamente con sus canciones melancólicas, rockeras, acústicas, oscuras y de amor. Todas unidas en una melodía y en un estribillo perfecto. Faltó Iván que recién llegaba de un viaje escolar, pero sé que el próximo es con él.

Antes de irme te dejo una playlist en Spotify donde te separé algunas canciones favoritas relacionadas con sus temas recurrentes:

La nostalgia hacia esas épocas de juventud, amigos, veranos y facultad, que siempre aplican para tu propia vida: ¿Quién no se ha besado en Mardel?, Rimbaud, Las Antenas, Eléctricos duendes, Superacción.

Amores perdidos, ¿quién no los ha tenido?: Frescos como uvas, Me hundo, Camas Separadas, Se rompe el pasto, Ardimos, La ruta se ha roto, Rodeos.

La salvación del amor: Doce chicharras, Un día perfecto, Luxemburgués, Es el amor, Aleluya, Las lunas. Ríos de lava.

Épocas oscuras: Pelotitas de ping pong, 20 de noviembre, América, En la habitación, 200 monos, Como cría de leopardo, Los lagartos mueren en familia.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".