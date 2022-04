Pidió ayuda para un trabajo práctico y las respuestas fueron increíbles

Las redes sociales nos dan la posibilidad compartir historias historias o anécdotas que se pueden convertirse en virales rápidamente y que en otro contexto nunca hubieran trascendido.

Este es el caso Paula, quien pidió, a través de Twitter, ayuda para un Trabajo Práctico solicitando que argentinos le compartan cuál fue la expresión de extranjeros al enterarse que eran de nuestro país. La usuaria escribió: "Pregunta para quienes vivan en otro país, hayan viajado y/o se hayan cruzado con extranjeros : ¿les hicieron alguna pregunta rara o curiosa al enterarse de que eran argentinos? ¿Cuáles fueron los estereotipos más comunes? Es, literalmente, para un TP".

Son muchos los casos de personas que tienen la posibilidad de viajar y conocer países nuevos con experiencias totalmente distintas a las de nuestro país. En ese conocimiento de nuevas experiencias entran muchas veces los prejuicios o el desconocimiento que se tiene sobre Argentina y toda la región en general.

El tuit de Paula cuenta con más de 20 mil likes y más de 700 retuits. En poco tiempo se volvió realmente viral.

Obviamente, las respuestas del tuit se llenaron de comentarios que brindaron anécdotas increíbles sobre el conocimiento de nuevas culturas, y preguntas de las que todos tienen que conocer la respuesta en caso de viajar a otro país y enfrentarlas. Estas son las mejores respuestas:

Una usuaria comentando preguntas alucinantes que le hicieron fuera del país

Un usuario comenta: "Estaba tomando mates con mi hija en una plaza en Andorra, y se me acercó una señora mayor a decirme si no me daba vergüenza estar consumiendo eso en una plaza donde había niños. Le dije que era mate, no droga. Al toque vino la policía, por suerte el poli tenía amigos Argentos", a lo que otro usuario responde ""Vergüenza es ponerle azúcar" sería una respuesta adecuada".

Los increíbles encuentros con otras personas y como afecta el idioma

Un usuario comparte una sentida anécdota "Lo más curioso que me pasó fue en un hostel en Holanda. Entro a mi habitación y saludo a la gente que había, me preguntan de dónde era y cuando respondí Argentina se me acercó un inglés, me dió la mano, y me pidió un perdón muy muy sentido por lo de Malvinas".

¿Pehuajo existe realmente?

La usuaria Vic. comparte una historia que parece sacada de una película cómica pero retrata una triste realidad: "En eeuu: les llamaba la atención que hablara inglés fluido “y sin acento”, dónde queda argentina ? Y lo más chocante para mi fue que mostré una foto de mi novio de ese momento y me dijeron “yo no se si podría salir con alguien de otra raza” (él rubio/yo morocha)".

Dos fotos de una conversación que no tiene desperdicio:

Más historias increíbles provenientes de Estados Unidos

Otra usuaria destaca más comentarios que le realizaron durante su estadía en otros países:

Varios se sorprendieron que el portugués no fuera nuestro idioma oficial.

Todos mencionan a Messi .

. "Buenos Aires es una ciudad BELLÍSIMA!!"

Pocos conocen otros lugares del país.

Los alemanes suelen comentar que nos llenaron el sur de nazis en la posguerra .

. Hice probar a varios el dulce de leche: "qué empalagoso!"

"Eso que toman con bombilla es droga?" lo escuché bastante seguido.

Se elogia mucho nuestra carne.

Mi psicóloga me comentó que la Argentina está a la vanguardia en psicoanálisis, desconozco la veracidad del dato.

Otros datos que tienen los extranjeros de los argentinos junto con un genial intercambio que involucra a Emilio Disi

