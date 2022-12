Convocatoria solidaria para dibujar sonrisas en Navidad: cómo ayudar

Llevar algo de alegría para despedir un año durante el cual, por momentos, la tristeza pareció apoderarse de sus almas. Generar un espacio de armonía, unión y esperanza para mirar en comunidad, hacia adelante. Volver a demostrar que la única forma de salir hacia adelante, es justamente, trabajar de manera coordinada y solidaria. Con todos esos aspectos en común, desde diferentes comedores comunitarios, merenderos y asociaciones civiles, están llevando adelante iniciativas con las que se buscará, en suma, regalar una Navidad a las personas que más lo necesitan, apelando a la solidaridad. En Buenos Aires y Mendoza, por ejemplo, un abanico de opciones de han sumado para poder colaborar con solo encargar una caja para celebrar en familia la Nochebuena o depositando una colaboración (por mínima que sea), acercando insumos y alimento. Es que si bien, cada una de las entidades tiene historias diversas y trabajan de manera casi anónima desde distintos puntos, un hilo común une sus esfuerzos: la pobreza y la indigencia creciente en Argentina, han dejado expuesta, para este cierre de 2023, su faceta más cruel: el hambre.

Para esta Navidad, y cuando en miles de hogares las familias se unen en el tradicional armado del árbol, desde el Banco de Alimentario de La Plata (Buenos Aires), se está llevando adelante una campaña de venta de cajas Navideñas con distintas opciones para encargar y comprar. Luego, la entidad destina los fondos para colaborar con 124 comedores comunitarios. El retiro se puede realizar en la misma sede del banco, en calle 8 (ex 65), entre 124 y 125. En el caso de solicitar diez cajas o más, el envío se realiza sin cargo. Para colaborar con esta iniciativa, la fundación ha difundido la posibilidad de acceder a su tienda on line. Solo en el mes de noviembre, los voluntarios de esta entidad recuperaron más de 24 toneladas de alimentos a partir de los excedentes que los productores dejan en los bordes de las fincas de esa zona de Buenos Aires.

Dibujar sonrisas en Navidad

En el barrio San Martín ubicado en el departamento de Capital (Mendoza), como así también en las zonas aledañas, cientos de familias sufrieron este año el golpe de la crisis económica (y el consecuente aumento de la pobreza) con un doble impacto: padres y madres, que vivían al día con lo que ganaban de hacer trabajos en la construcción, limpiar casas o salir a vender artículos casa por casa, se quedaron sin siquiera esos ingresos. Y muchos de los que tenían un trabajo en relación de dependencia, lo perdieron. Desempleo y profundización de las necesidades básicas que no llegan a ser cubiertas, acrecentaron la desesperanza.

La solidaridad y el esfuerzo compartido fue lo que ayudó a abrir caminos. "Los padres y madres que han venido a buscar comida este año han sido cada vez más y la necesidad ya es tan extrema que no solo no van poder comprar algo de ropa a sus hijos, sino que ni siquiera tendrán un plato de comida", comparte Paola González, fundadora del comedor y merendero "Yo sí te creo". Para poder aliviar la grave situación de las 250 personas con las que colabora la entidad, Paola ha difundido en sus redes sociales la iniciativa para que todas las personas que puedan, sumen su aporte. Por pequeño que sea, todo suma: ropa para niños o niñas en buen estado, calzados, juguetes o un aporte de dinero para comprar canastas navideñas y entregarlas a las familias para que tengan una Nochebuena algo más llevadera.

Paola sabe que la solución de fondo no es asistir solo en la emergencia. Pero es consciente de que las oportunidades para miles de personas no siempre están al alcance la mano: "se necesita más trabajo, herramientas para salir adelante y soluciones de fondo para esas familias, pero es hoy cuando no tienen para comer ni vestirse ellos ni tampoco a sus hijos. La situación es muy grave y compleja causa del aumento de la pobreza", amplifica la mirada la mujer. Quienes deseen sumarse a esta causa, pueden comunicarse al teléfono 2616714277 o bien, acercar una colaboración a la casa 14 ubicada en la manzana M del barrio San Martín.

Por los derechos de la infancia

La Fundación Vínculos Estratégicos trabaja en la zona de El Algarrobal (Las Heras) con el objetivo de brindar a las familias de la zona el necesario acompañamiento para salir adelante y mejorar su calidad de vida. Además de realizar acciones ligadas a la inclusión socioeducativa y la prevención del trabajo infantil, los/las voluntarios hacen todo lo posible para ayudar en el día a día de al menos 150 niños y niñas cuyas familias se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema. De esta fundación depende el funcionamiento de un jardín maternal que cuenta con salas de dos y tres años. Allí, se realiza apoyo escolar y se asiste a los pequeños con el desayuno y el almuerzo.

A esa tarea, se suma la de entregar bolsones con mercadería una vez al mes a sus familias."Tenemos mayor demanda qué otros años, no sólo por la asistencia alimentaria si no por que en estos espacios socioeducativos se brinda atención temprana y educación a niños con alta vulnerabilidad social qué trabajar en trabajos informales, sobretodo en los hornos de ladrillos y en la cosecha", detalla Graciela Baccarelli presidenta y fundadora de la fundación, que además preside la Federación de Entidades no gubernamentales de Niñez y Adolescencia de la provincia (Fedem) y coordina la Comisión de Pobreza y Hambre 0 del Ceas (Consejo Económico, Ambiental y Social de la Provincia). Por estos días, desde la fundación se está llevando adelante una campaña para entregar una caja navideña a cada una de las familias. En total, necesitan armar 150. "Nuestros niños merecen pasar las fiestas felices", comparte Graciela. Para quienes deseen colabora con esta causa, el número al que deben comunicarse es 2615 90-1423.

Una cena para honrar la vida